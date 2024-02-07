تل آویو به اهداف خود در میدان جنگ نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد الهندی»، معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی اعلام کرد که «اسراییل» نتوانست دستاوردی در میدان جنگ به دست آورد.

الهندی افزود: «نشست پاریس برای بررسی موضوع زندانیان و تنش منطقه ای برگزار شد. مقاومت اصول اساسی را که به آن پایبند بود در اجلاس پاریس مطرح کرد، هرچند ضمانت ما سلاح مقاومت است نه میانجی گری سیاسی.»

این مقام ارشد جهاد اسلامی در ادامه گفت: «آمریکا مانند ترکیه، قطر، مصر، روسیه و سازمان ملل متحد یکی از ضامنان توافق نیست. ما از سازمان ملل خواستیم ضامن مرحله اول توافقنامه پناهگاه و آوارگان باشد. نتانیاهو می تواند مانع تراشی کند و مانور دهد، اما موضوع اسرای اسراییل و تنش های منطقه ای او را تحت فشار زیادی قرار داده است.»

معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: «در توافق پیشنهاد شده از سوی پاریس، مقاومت فلسطین عباراتی را به این توافق وارد کرد که با اصول بنیادین مقاومت که بر اساس آن شکل گرفته است، مغایرت ندارد. من انتظار تشدید تنش را دارم زیرا اسراییل تحت فشار دست به اقداماتی خواهد داد، اما مقاومت همچنان کنترل میدان را در دست دارد.»

الهندی به المیادین گفت: «هیچ کس نمی تواند روز بعد از جنگ را به ما تحمیل کند. ما بر موضع اولیه خود مبنی بر توقف تجاوز، عقب نشینی، امداد رسانی و بازسازی و رفع محاصره محکم ایستاده ایم و منتظر پاسخ دشمن هستیم.»

در انتقاد از آمریکا نیز، الهندی اظهار داشت: «آمریکا کاملاً نسبت به اسراییل تعصب دارد و آنچه به چشم خود می بینیم این است که آمریکا در تجاوزات شرکت می کند و از ورود کمک ها به غزه جلوگیری می کند. آمریکا متاثر و تحت فشار تنش های منطقه ای به ویژه از سوی عملیات انصارالله یمن و حزب الله لبنان است.»

به گفته الهندی، «عقب نشینی اسراییل به سوی خارج از مرزهای نوار غزه در پاسخ مقاومت به توافق پیشنهادی گنجانده شده است. در مورد تعداد زندانیانی هم که آزاد می شوند، بعداً به تفصیل در مذاکرات آتی صحبت خواهد شد و اسامی برجسته ای وجود دارد که باید آزاد شوند.»

از سوی دیگر، رسانه های اسراییلی در واکنش به پاسخ حماس به پیشنهاد توافق گفته‌اند که تل آویو پایان جنگ را به عنوان شرط توافق با حماس نمی پذیرد.

رسانه های عبری زبان همچنین مدعی شده‌اند که حماس به طرح ارایه شده در پاریس «نه» گفت و این نتیجه گیری از پاسخ رسمی حماس است.

یک منبع اسراییلی نیز گفته است که هیچ شرطی برای توقف جنگ نمی‌پذیریم.

در عین حال، منابع شرکت کننده در مذاکرات گفته‌اند که اسراییل اکنون در حال بررسی پاسخ به حماس است که از طریق قطر این پاسخ را دریافت کرده است.

روز گذشته نیز، «جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که پاسخ حماس به چارچوب توافق پیشنهادی را دریافت کردیم و مذاکرات در مورد اسرا ادامه دارد و اکنون قصد ورود به جزییات آن را ندارم.

جو بایدن اظهار داشت: تحرکاتی در رابطه با توافق برای آزادی گروگان‌ها و توقف جنگ در غزه در جریان است.

او مدعی شد که پاسخ حماس به چارچوب توافق پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه تا حدودی اغراق آمیز است.

از طرف دیگر، جنبش حماس اعلام کرده است که اصلاحاتی در مورد طرح پیشنهادی پاریس انجام داده است.

یک منبع مسؤول در گفت و گو با شبکه ماهواره‌ای الاقصی تاکید کرد که حماس در نتیجه رایزنی‌های ملی اصلاحاتی در مورد طرح توافق پیشنهادی پاریس با جدول‌های زمانی مشخص انجام داد.