ارایه شماره ملی در روز اخذ رای الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره ۱۳ ستاد انتخابات کشور با موضوع فهرست مدارک هویتی لازم جهت رأی دهندگان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به این شرح منتشر شد:

ضمن تبریک عید سعید مبعث نبی اکرم (ص) و ایام الله دهه مبارک فجر، به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند، بر اساس ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اخذ رأی از رأی دهندگان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند ماه سال جاری با ارائه اصل یکی از مدارک هویتی پنجگانه ذیل انجام می‌پذیرد.

۱- شناسنامه

۲- کارت ملی

۳- گواهینامه رانندگی

۴- کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه

۵- گذرنامه

همچنین در راستای اجرای تبصره (۴) ماده مذکور و به منظور تسریع در احراز هویت رأی دهندگان، ارائه شماره ملی برای دارندگان شناسنامه‌های قدیمی در روز اخذ رأی الزامی است.