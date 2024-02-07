تفاوت دعوای حقوقی و کیفری/ چک برگشتی چگونه کیفری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فدایی، در مورد نحوه کیفری کردن چکی که به وصول نرسیده گفت: پیامبر اسلام (ص) بر پاسخ دادن خوبی با خوبی و همچنین بدی با خوبی تاکید کرده‌اند. در واقع بهتر است تا جایی که ممکن است عفو و بخشش و خوش‌رویی داشته باشیم. لذا در وهله اول پیشنهاد می‌شود که به سمت مباحث کیفری نرویم.

وی افزود: در خصوص چک، بخش حقوقی به معنای مطالبه وجه و بدون واسطه بودن دادگاه، اما بخش کیفری به معنای روی کار آمدن دادگاه و مجازات است. واضح است که رعت و وحشت دعاوی کیفری از دعاوی حقوقی بیشتر است. لذا پیشنهاد می‌شود که صادرکننده چک قبل از اینکه کار به شکایت بکشد، پول را پرداخت کند، یا شاکی خصوصی را با تدابیری راضی کند. همچنین می‌توان با بانک هماهنگی‌های لازم را انجام داد که پول‌های واریزی تا وصول چک مسدود شوند.

فدایی اظهار کرد: اگر بخواهیم چک به صورت کیفری نباشد تا کار به دادگاه نکشد، مطابق با ماده ۱۳ چک سفید امضا، چکی که بابت تضمین امری داده می‌شود یا چکی که منوط به شرطی شده باشد، موارد کیفری نخواهند بود. اگر از تاریخ وصول چک ۶ ماه بگذرد و وصول چک صورت نگیرد، دیگر دعوای کیفری برای آن چک امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین اگر گواهی عدم پرداخت گرفته شده اما تا ۶ ماه بعد از آن به دادگاه مراجعه نشود، باز هم امکان طرح دعوای کیفری وجود ندارد.