مدرسه ۹کلاسه امام خمینی در لنده به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی آهنجان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مدرسه ۹ کلاسه با زیر بنای یکهزار و ۳۷ متر مربع در دوطبقه افتتاح شد.

وی بیان داشت: مدرسه شش کلاسه علوی الزهرا نیز با مشارکت بنیاد علوی با زیر بنای ۳۸۵ متر مربع افتتاح شد.

آهنجان با بیان اینکه این مدرسه با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال افتتاح شد، گفت: این مدرسه، هشتمین فضای آموزشی در شهرستان بوده که در دولت سیزدهم تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شد.

وی اظهار داشت: همچنین دو فضای آموزشی دیگر نیز در این شهرستان در حال ساخت است که با تکمیل آنها، لنده دیگر کمبود فضای آموزشی نخواهد داشت.