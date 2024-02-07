واگذاری ۳۸ هزار قطعه زمین در شهر جدید «بهارستان»

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفوری، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم واگذاری ۳۸ هزار قطع زمین در شهر جدید بهارستان گفت: شهر جدید بهارستان از نخستین شهرهایی بود که در نسل شهرهایی همچون پردیس و مرند شکل گرفت و در حال حاضر ساکنان خوبی دارد.

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر اینکه طرح جوانی جمعیت به خوبی اجرایی شده است، توضیح داد: ۴۶۴ خانوار در بهارستان صاحب زمین می‌شوند.

وی افزود: در پویشی که به دست این دولت و وزیر راه و شهرسازی آغاز شده است، تاکنون دو پویش در قالب طرح جوانی جمعیت داشتیم و در پویش سوم که «مهدوی» است، در بهارستان نخستین واگذاری زمین انجام و ۴۶۴ خانوار صاحب زمین می‌شوند.

غفوری با اشاره به اینکه شهر بهارستان از سال ۶۸ شکل گرفت و در حال حاضر ۱۱۰ هزار نفر جمعیت دارد، اظهار کرد: در این شهر ۳۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده که ۱۲ هزار واحد آن در قالب طرح‌های حمایتی دولت‌های پیشین بوده است، البته تاکنون ۱۹ هزار واحد مسکونی را تأمین زمین کردیم و ۱۴ هزار واحد کلید خورده و با پیشرفت خوبی در حال ساخت است.

متروی بهارستان ۵۲ درصد پیشرفت دارد

وی ادامه داد: از پروژه‌های مهم بهارستان متروی این شهر است که تاکنون ۵۲ درصد پیشرفت داشته و باید روش‌های تأمین منابع مالی آن را تغییر دهیم تا هرچه زودتر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.