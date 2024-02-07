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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱:۴۰

امام جمعه اهرم:

راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد حضور ملت در پاسداری از ارزش‌ها است

راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد حضور ملت در پاسداری از ارزش‌ها است

بوشهر- امام جمعه اهرم گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن، نماد حضور ملت در پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده چهارشنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن عنوان داشت: یوم الله ۲۲ بهمن، نماد و تجلی وحدت و همدلی تمامی اقشار، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است، که تحت امر مقام معظم رهبری قدرت و اقتدار نظام شکوهمند انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشانند.

امام جمعه اهرم یادآور شد: باید دستگاه‌های مختلف جهت برنامه ریزی فرهنگی و انقلابی تلاش خود را داشته باشند تا بتوان در روز ۲۲ بهمن حرکتی زیبا را خلق کرد.

وی ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن، نماد حضور ملت در پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

پهلو زاده با بیان اینکه دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن بزرگترین جشن ملی کشور است، از مسئولان خواست که تدابیر و بستر لازم را برای حضور عموم مردم در یوم الله ۲۲ بهمن را مهیا کنند.

کد مطلب 6018238

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