همه ارکان شورای ائتلاف برای افزایش مشارکت در انتخابات حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد انتخابات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شهر تهران با حضور غلامعلی حدادعادل رییس شورا و معاونت‌های شورای ائتلاف مرکز و شهر تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه حدادعادل با اشاره به اینکه نیروهای انقلابی باید از پیروزی‌ها و شکست‌های انتخابات‌های دوره‌های اخیر درس بگیرند، خاطرنشان کرد: شرایط ایجاب می‌کند از بُعد میدانی انتخابات و کف خیابان غافل نشویم و ظرفیت نیروهای اقشاری و محلات عضور شورای ائتلاف را در مناطق مختلف شهر برای اجرای عملیات بزرگ انتخابات ساماندهی و بسیج کرده و فضا را برای مشارکت پرشور فراهم کنیم.

در ادامه جلسه، مهدی اقراریان دبیر شورای ائتلاف شهر تهران با ارایه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته، خاطرنشان کرد: تمام معاونت‌های شورای ائتلاف شهر تهران از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند و شبانه‌روزی پای کار شورای ائتلاف آمده‌اند.

وی افزود: تمام تلاش و هدف ما، عملیاتی کردن منویات رهبر انقلاب برای ایجاد مشارکت پر شور در انتخابات اسفند است.

همچنین در ادامه جلسه، سید امید میرغضنفری رییس ستاد انتخابات شورای ائتلاف شهر تهران نیز ضمن ارایه گزارشی از فعالیت‌های ستاد انتخابات، تصریح کرد: به عنوان اولین ستاد انتخابات یک جریان سیاسی از مدت‌ها قبل فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌ایم و تمام تلاش خود را برای ایجاد شور و مشارکت در انتخابات پای کار آوردیم.

وی افزود: در حال حاضر در تمام مناطق ۲۲ گانه تهران و شهرهای اطراف ستاد انتخابات شکل گرفته و افراد و اقشار مختلف پای کار آمده‌اند و در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد شور و امید در فضای انتخابات هستیم.

در پایان این جلسه، حداد عادل رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، گفت: همه ارکان شورای ائتلاف از صدر تا ذیل پای کار افزایش مشارکت در انتخابات هستند.

رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، افزود: امیدواریم در انتخابات اسفند ماه جلسی انقلابی و حق‌طلب و در خدمت مردم و به سود کشور و انقلاب تشکیل شود.