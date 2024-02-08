به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن، چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «آسمان غرب» محمد عسگری، «ملکه آلیشون» ابراهیم نورآور محمد و «نبودنت» کاوه سجادی حسینی و همچنین پخش زنده مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و قطر همراه بود.

هفتمین روز به نام زنده‌یاد بیتا فرهی

هفتمین روز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با نام زنده‌یاد بیتا فرهی آغاز و به پایان رسید.

در این روز با حضور مجتبی امینی دبیر جشنواره از خانواده این بازیگر فقید سینمای ایران قدردانی شد.

این قصه قهرمان دارد

فیلم «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری که در روز هفتم جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد، در نشست خبری خود میزبان تعدادی از فرمانده‌هان ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین خانواده شهید علی‌اکبر قربان شیرودی بود.

پیش از آغاز نشست رسانه‌ای فیلم، عوامل «آسمان غرب» هدیه‌ای را به خبرنگاران، منتقدان و عکاسان حاضر در سالن اهدا کردند.

این هدیه شامل پلاک فیلم سینمایی «آسمان غرب» با شعار «این قصه قهرمان دارد» به همراه کارتی بود که روی آن عکسی از فیلم‌های «آپاراتچی»، «صبح اعدام»، «احمد» و «آسمان غرب» و در سوی دیگر جمله «هنگامی که پرواز می‌کنم احساس می‌کنم همچون عاشق به سوی معشوق خود نزدیک می‌شوم»، از خلبان شهید علی‌اکبر قربان شیرودی چاپ شده بود.

بازاری که رونق نداشت!

بازار بین‌الملل چهل و دومین جشنواره فیلم فجر روز چهارشنبه ۱۸ بهمن افتتاح شد و در عصر این روز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با حضور در سالن همایش‌های برج میلاد از این بخش جشنواره دیدن کرد.

بازار بین‌الملل جشنواره نیز همچون بخش بین‌الملل جشنواره، مهجور آغاز به کار کرد.

مهمانان خارجی و وزیر به تماشای مسابقه فوتبال نشستند

ساعت ۱۸:۳۰ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن، مسابقه فوتبال تیم ملی ایران و قطر در مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا به صورت زنده در سالن همایش‌های برج میلاد پخش شد و هنرمندان خارجی حاضر در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از جمله تماشاگران این مسابقه بودند.

همچنین محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که عصر روز هفتم جشنواره، در سالن همایش‌های برج میلاد با اصحاب رسانه دیدار و گفت‌وگو کرد نیز از تماشاگران این مسابقه فوتبال بود.

شکست جشنواره فیلم فجر در روز هفتم!

هر چقدر که پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل تیم ژاپن انرژی بالایی را در سومین روز جشنواره فیلم فجر ایجاد کرد، هفتمین روز جشنواره با شکست تیم فوتبال ایران حال و هوایی شکست‌خورده داشت.

در این روز و بعد از پایان بازی صحبت از نحوه بازی تیم ملی ایران و همچنین ناراحتی از حذف تیم و راه پیدا نکردن به مرحله فینال جام ملت‌های آسیا بود؛ حسرتی که بیش از ۴ دهه بر دل هواداران و علاقه‌مندان به فوتبال ایران مانده است.

با این حال و هوا، اکثر خبرنگاران و منتقدان با وجود اینکه حس و حال تماشای فیلم «نبودنت» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی را نداشتند، در سالن حضور پیدا کردند اما این حضور از جنس حضور در روز سوم جشنواره فیلم فجر نبود.