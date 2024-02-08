جنگده سوخو-۲۵ ارتش اوکراین در «دونتسک» سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند ارتش این کشور موفق شدند یک جنگنده سوخو-25 ارتش اوکراین را در آسمان جمهوری خلق دونتسک رهگیری و سرنگون کنند.

در این بیانیه همچنین آمده است که موشک‌انداز هیمارس ساخت آمریکا نیز در محور خرسون با حمله‌های دقیق منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه ساعاتی پیش نیز در تازه‌ترین گزارش درباره تحولات جنگ در اوکراین اعلام کرد نیروهای ارتش روسیه طی شبانه روز گذشته در محور دونتسک مواضع خود را در محور دونتسک بهبود بخشیدند و در این درگیری‌های این منطقه کی‌یف نزدیک به ۳۱۰ نیروی نظامی خود را از دست داد.

بنابر این گزارش همچنین در محورهای کراسنولیمانسک و کوپیانسک هفت حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و کی یف نزدیک به ۲۶۰ نیروی نظامی خود را از دست داد.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده است در محور دونتسک جنوبی نیز نیروهای مسلح اوکراین بیش از ۱۵۵ نیروی نظامی، ۲ خودروی زرهی و سه سامانه توپخانه ای را از دست دادند.

رسانه‌های آمریکایی اخیراً اعلام کردند که ارتش اوکراین هم‌اکنون با کمبود شدید نیروی نظامی روبرست و قصد دارند مزدوران کلمبیایی را جذف کند.

خبرگزای «آسوشیتدپرس» در این باره به نقل از الکساندر شاخوری، افسر اداره هماهنگی اتباع خارجی در نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که در ابتدای سال ۲۰۲۲، کی یف ادعا کرد که ۲۰ هزار مزدور از ۵۲ کشور در اوکراین وجود دارد، اما اکنون تعداد آنها منتشر نمی شود. به نوشته آسوشیتدپرس، ارتش اوکراین قصد دارد صدها مزدور از کلمبیا را به نیروهای مسلح اوکراین اضافه کند که در ماه‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده‌اند.

هم‌زمان نشریه واشنگتن پست نیز در گزارشی اعلا م کرد سربازان اوکراینی در خط مقدم از کمبود شدید نیروی پیاده نظام شکایت دارند.

این نشریه در ادامه افزود: سربازان موجود خسته شده‌اند و روحیه آنها در حال ضعیف‌شدن است. مشکلات نیروهای اوکراینی با این واقعیت تشدید می شود که روسیه ابتکار عمل تهاجمی را به دست گرفته و حملات خود را به مواضع نیروهای مسلح اوکراین تشدید کرده است.