مجتمع فناوری امید پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف آیین بهره‌برداری از مجتمع فناوری امید پارک علم و فناوری دانشگاه شریف با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، دکتر موسوی سرپرست دانشگاه و برخی از مسؤولین دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد.

در ابتدای مراسم بهنام طالبی، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف ضمن خیرمقدم به میهمانان به ارائه گزارشی از فرآیند بازسازی و تجهیز ساختمان سابق آموزش دانشگاه شریف و بهره‌برداری از آن به عنوان مجتمع فناوری امید پرداخت.

طالبی اظهار داشت: در مجتمع فناوری امید ۱۰۰۰ مترمربع فضای قابل بهره‌برداری برای شرکت‌های فناور از ۱۵ متر الی ۹۵ مترمربع ایجاد شده که ۲۵ اتاق برای شرکت های فناور و ۳ سالن بزرگ برای فضای کار اشتراکی (Cowork) فراهم شده است.

وی ادامه داد: اعتبارات تخصیص داده شده به این طرح ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است که از این میزان مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مبلغ ۵۰ میلیارد ریال سهم پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد.

رییس پارک علم و فناوری شریف بیان کرد: میزان اشتغال‌زایی مستقیم در این مجتمع ۲۵۰ نفر است که در حوزه‌های بهینه‌سازی آب و انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، الکترونیک و سخت افزار، مهندسی پزشکی، مواد و متالورژی، مدیریت فناوری و فناوری زیستی فعالیت دارند.

دکتر طالبی به فراخوان پذیرش در شتابدهنده شریف در قالب طرح امید اشاره کرد و گفت: برای اولین بار تیم‌های غیرشریفی نیز می‌توانند در شتابدهنده شریف پذیرش شوند که در فضاهای ایجاد شده در این مجتمع مستقر خواهند شد.

در ادامه این مراسم روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهور از شرکت‌های اتقان خودرو هوشمند، پیشگامان فناوری مواد و انرژی ثمین، ایماژ بین الملل شریف، شیمی افشره کناد، موری، شایا شیمی شریف، فرابین فرایند شریف و انرژی شریف باتری که در مجتمع فناوری امید مستقر هستند، بازدید کرد.