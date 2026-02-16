۳ نشان ملی «تا ثریا» در دست دانشجویان شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نخستین رویداد ملی «تا ثریا» با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، هلدینگ دانشبنیان پیشگامان، دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و بانک قرضالحسنه مهر ایران، با حضور برخی از مسئولین و فعالین حوزه نوآوری، تجاریسازی و فناوری و دانشبنیان، در محل سالن همایش صدا و سیما برگزار شد.
در این رویداد که در پنج بخش اصلی شامل شرکت یا واحد فناور برتر، نهاد مالی برتر، پارک علم و فناوری برتر، مرکز رشد دانشگاهی برتر و پژوهشگر کاربردی برگزار شد، ۴۲ محقق و نهاد برتر توسعهدهنده همچنین حامیان تجاریسازی فناوری معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند و نخستین نشان تخصصی کشور در حوزه الگوسازی دستاوردهای کسب و کارهای دانشبنیان را به خود اختصاص دادند.
در این میان در بخش«دانشجوی فناور برتر»، علی آقااحمدی، دانشجوی کارشناسیارشد رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و فعال حوزه کوانتوم، بهعنوان برگزیده معرفی و تقدیر شد. همچنین در بخش «محققان دانشآموخته برتر»، سجاد امیری فعال در مرکز فناوری غشایی دانشگاه صنعتی شریف مورد تقدیر قرار گرفت. نشان ویژه توسعه فناوری نیز به پارک علم و فناوری شریف اهدا شد.
گفتنی است دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه جامع انقلاب اسلامی بهعنوان بازوی دانشی و پژوهشی طرح، مسئولیت ارزیابی فناوریها، شناسایی نخبگان و پشتیبانی علمی از حل مسائل اولویتدار کشور را برعهده داشتند.
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