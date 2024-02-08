به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی افزایش تحرکهای نظامی و سیاسی آمریکا و متحدانش در مرزهای کره شمالی، رسانههای رسمی کره شمالی امروز پنجشنبه اعلام کردند که مجلس عالی خلق کره شمالی امروز پنجشنبه تمامی توافقها با کره جنوبی در زمینه توسعه و ارتقای همکاریهای اقتصادی را لغو کرد.
ماه گذشته نیز پیونگ یانگ، کره جنوبی را دشمن اصلی خود اعلام کرد و تمام نهادها و سازمانهایی را که برای اتحاد مجدد دو کره فعالیت داشتند، منحل و تهدید کرد.
روز دوشنبه نیز خبرگزاری «یونهاپ» کره جنوبی اعلام کرد درحالیکه کره شمالی همچنان به پیشرفت برنامه هستهای و موشکی خود ادامه میدهد، تازهترین نظرسنجیها نشان میدهد که هر ۱۰ نفر از مردم کره جنوبی، ۹ نفر اعتقاد دارند که پیونگیانگ از برنامه هستهای خود دست نخواهد کشید.
در نظرسنجی مشترک مؤسسه افکارسنجی «گالوپ» کره جنوبی همراه با مؤسسه مطالعاتپ پیشرفته «chey»، ۹۱ درصد رأیدهندگان پاسخ دادند که خلع سلاح هستهای کره شمالی «غیرممکن» است.
تعداد افراد شرکتکننده در این نظرسنجی ۱۰۴۳ نفر بودند. از بین شرکتکنندگان در این نظرسنجی، ۴۱.۴ درصد خلع سلاح هستهای پیونگیانگ را «اصلاً ممکن نیست» انتخاب کردند، در حالی که ۴۹.۷ درصد آن را «غیرممکن» دانستهاند. در نظرسنجی سال گذشته، ۷۷.۶ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده بودند که خلع سلاح هستهای شمال غیرممکن است.
ستاد کل ارتش جمهوری خلق کره شمالی هفته گذشته با انتشار بیانیهای مطبوعاتی گزارشها درباره آزمایش موشکی کروز را تأیید و با انتشار تصاویری اعلام کرد که موشکی که ارتش کره شمالی دیروز سهشنبه ازمایش کرد موشک راهبردی «هواآسال -۲» بود. در این بیانیه تأکید شده است که این آزمایش به منظور «نشاندادن اقدام مقابلهای نیروهای ارتش جمهوری خلق و افزایش توانمندیهای تهاجمی راهبردیشان است و هیچ گونه تأثیر منفی بر امنیت کشورهای همسایه ندارد.»
در ادامه افزایش تنشها در شبهجزیره کره، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که ارتش کره شمالی در تازهترین آزمایش تسلیحاتی، بامداد دیروز سهشنبه چند موشک کروز را به سمت سواحل غربی شلیک کرد. ستاد مشترک کره جنوبی در سئول با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ارتش کره جنوبی شلیک چند موشک ناشنناس به سواحل غربی کره شمالی را ردیابی کرد.
به نوشته یونهاپ، آژانسهای اطلاعاتی کره جنوبی و آمریکا در حال انجام «تحلیل دقیق» هستند و تأکید کرد که ارتش کره جنوبی «همکاری نزدیک با ایالات متحده در حالی که نظارت و هوشیاری را افزایش میدهد، و با دقت فعالیتهای کره شمالی را ردیابی میکند.»
موشکهای کروز معمولاً خودکششی هستند و در ارتفاع پایینتری نسبت به موشکهای بالستیک پیشرفتهتر پرواز میکنند و این ویژگی شناسایی یا رهگیری آنها را دشوارتر میکند.
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