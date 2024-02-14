کره شمالی چند موشک کروز را  شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش کره شمالی بامداد امروز چهارشنبه چند موشک را از سواحل شرقی خود پرتاب کرد.

در این بیانیه آمده است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کره جنوی و آمریکا در حال بررسی جزییات این آزمایش جدید کره شمالی هستند.

دیروز سه‌شنبه نیز رسانه رسمی دولت پیونگ‌یانگ اعلام کرد که آکادمی علوم دفاعی کره شمالی یک توپ هدایت‌شونده جدید و همچنین یک سامانه موشک‌انداز چندگانه ساخته و تولید کرده است.

سامانه موشک‌انداز چندگانه نوعی سامانه توپخانه‌ای است که از چندین موشک‌انداز تشکیل و به یک سطح مشترک متصل می‌شوند و توپ‌ها را مشابه عملکرد تفنگ رگبار یا مسلسل امروزی، شلیک می‌کند.

به نوشته خبرگزاری رسمی کره شمالی، آکادمی علوم دفاعی این کشور به منظور ارزیابی دقت این سامانه، تاکنون ۲۴۰ توپ ۲۴۰ میلمیتری آزمایش کرده است.در این گزارش آمده است که ساخت این توپ‌ها و سامانه کنترل بالستیکی آن، موجودی سامانه‌های موشک‌انداز چندگانه کره شمالی را از لحاظ کیفی بهبود می‌بخشد.

خبرگزاری کره جنوبی هفته پیش نیز اعلام کرد که کره شمالی از آزمایش تسلیحات هسته‌ای زیر آب خبر داده است. بر اساس این گزارش، اقدام کره شمالی در واکنش به رزمایش دریایی مشترک سه روزه میان کره جنوبی، آمریکا و ژاپن طی روزهای گذشته صورت گرفته است.

این رزمایش مشترک در جزیره جِجو کره جنوبی در حالی برگزار شد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در روزهای اخیر، در اظهاراتی تهدیدآمیز نسبت به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز از جانب سئول هشدار داده بود.

خبرگزاری کره جنوبی به نقل از سخنگوی وزارت دفاع ملی کره شمالی گزارش داد که این کشور چشم خود را بر روی جنون درگیری‌های نظامی نخواهد بست و این رزمایش تهدید خطرناکی علیه امنیت ملی کره شمالی به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، آکادمی علوم دفاعی کره شمالی آزمایش مهمی را بر روی سیستم تسلیحات هسته‌ای زیر آبی خود به نام "Haeil-۵-۲۳" انجام داد.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اوایل بهمن در پارلمان این کشور اعلام کرد که پیونگ‌یانگ به تعهد درازمدت خود مبنی بر اتحاد صلح‌آمیز با کره جنوبی پایان خواهد داد و در ادامه دستور بازنویسی قانون اساسی کره شمالی را صادر کرد تا کره جنوبی را دشمن اصلی پیونگ‌یانگ معرفی کند.

سخنرانی کیم جونگ اون یک روز پس از آن ایراد شد که کره شمالی نخستین موشک بالستیک خود در سال ۲۰۲۴ را به طور آزمایشی پرتاب کرد؛ رسانه رسمی کره شمالی این موشک را نسل جدید موشک بالستیک میان‌برد سوخت جامد مجهز به کلاهک مافوق‌صوت توصیف کرده است.

براساس اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، رزمایش مشترک دریایی که برنامه سه‌روزه خود را امروز(چهارشنبه) تکمیل کرد، با مشارکت ۹ ناو جنگی متعلق به سه کشور حاضر در رزمایش از جمله ناو هواپیمابر کارل وینسون آمریکا و ناوشکن‌های «ایجیس» کره جنوبی و ژاپن برگزار شد.

بنا به اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این رزمایش با هدف تقویت قوای بازدارندگی مشترک و نمایش توانمندی‌های این ائتلاف مقابل قوای هسته‌ای، موشکی و تهدیدهای زیردریایی کره شمالی انجام شده و علاوه بر این، مانوری آزمایشی به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی از طریق دریا صورت گرفته است.

کیم گان، فرستاده کره جنوبی در امور هسته‌ای قرار است امروز در سئول با نامازو هیرویوکی، همتای ژاپنی‌اش دیدار کند و در ادامه، فردا دیدار سه‌جانبه‌ای بین آنها و جونگ پاک، معاون نماینده ویژه دولت آمریکا در امور کره شمالی، برگزار خواهد شد. هدف این ملاقات سه‌جانبه، هماهنگی واکنش مشترک علیه کره شمالی است.