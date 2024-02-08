به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کیم سول هوآ، پژوهشگر مرکز امور ژاپن در وزارت خارجه کره شمالی، دوران هژمونی آمریکا در جهان را منسوخ خواند و واشنگتن کنونی را یک گرگ بی‌دندان توصیف کرد.

هوآ در مقاله‌ای که در خبرگزاری دولتی کره شمالی منتشر شد، نوشت: هژمونی آمریکا در ساختار و چهارچوب دومین جنگ سرد روز به روز در حال تضعیف است و واشنگتن برای حفظ این هژمونی رو به‌افول، حالا خشمگینانه به ایجاد ائتلافی نظامی و سه‌جانبه با ژاپن و عروسک خیمه‌شب‌بازی‌اش (کره جنوبی) متوسل شده ست!

پژوهشگر و دیپلمات کره شمالی با مقایسه تلاش آمریکا برای ایجاد این ائتلاف با تلاش مذبوحانه کسی که در حال غرق شدن است، تاکید کرد: دورانی که آمریکا ژست تنها ابرقدرت جهان را می‌گرفت، تمام شده است. هیچ‌چیزی غیرمنطقی‌تر و احمقانه‌تر از این نیست که با اعتماد و تکیه به گرگی بی‌دندان که قصد دارد، بقیه عمرش را بیمه کند، تلاش کنید که برای خودتان ضمانت امنیتی بسازید.

پیش‌تر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا این کشور را مهم‌ترین کشور جهان خوانده و مدعی شده بود: ما کشور مهمی هستیم. واقعاً این‌طور است. چه اتفاقی میفتد اگر آمریکا خودش را کنار بکشد؟ در خاورمیانه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در تنگه تایوان و آسیا چطور؟ چه بر سر اوکراین خواهد آمد؟

آمریکا و ژاپن رزمایش‌های خود که اسم رمز دیگر آن «شمشیر بران» است را از سال ۱۹۸۶ تقریباً یک سال در میان برگزار می‌کنند. واشنگتن، توکیو و سئول به‌تازگی و پس از تشدید آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ رزمایش‌های مشترک خود را افزایش داده‌اند. کره شمالی این رزمایش‌ها را تحریک‌آمیز خوانده و آن را نوعی آماده‌سازی برای حمله به پیونگ‌یانگ می‌داند.