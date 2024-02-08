مراسم غبارروبی مزار شهدای انقلاب در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه مراسم غبارروبی از مزار شهدای انقلاب اسلامی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، بنیاد شهید مناطق یک و دو اهواز و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با حضور مردم، مسئولان و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه برگزار شد.

مراسم نامبرده به مناسبت دهه فجر و گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی با هدف احیای خاطره شهدا و ارزش‌ها انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان، هنرمندان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا حضور داشته و با حضور خود در مراسم، اراده و ارزش‌های انقلاب اسلامی را تجلی کردند.