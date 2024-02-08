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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

مراسم غبارروبی مزار شهدای انقلاب در اهواز برگزار شد

مراسم غبارروبی مزار شهدای انقلاب در اهواز برگزار شد

اهواز- مراسم غبارروبی مزار شهدای انقلاب با حضور مردم در بهشت آباد اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه مراسم غبارروبی از مزار شهدای انقلاب اسلامی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، بنیاد شهید مناطق یک و دو اهواز و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با حضور مردم، مسئولان و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه برگزار شد.

مراسم نامبرده به مناسبت دهه فجر و گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی با هدف احیای خاطره شهدا و ارزش‌ها انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان، هنرمندان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا حضور داشته و با حضور خود در مراسم، اراده و ارزش‌های انقلاب اسلامی را تجلی کردند.

کد مطلب 6018678

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