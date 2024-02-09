بازداشت جوانان فلسطینی در حمله عناصر صهیونیست به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های داخلی در نوار غزه تاکید کردند که عناصر صهیونیست به روستای بدرس واقع در شمال غرب رام الله حمله کرده و به سمت جوانان ساکن این روستا تیراندازی کردند.

هلال احمر فلسطین نیز تاکید کرد که تیراندازی عناصر صهیونیست به سمت جوانان فلسطینی در بیت فوریک باعث زخمی شدن یک از آن‌ها شد.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد که اشغالگران متجاوز این جوان فلسطینی زخمی را در خودروی اورژانس در ایست بازرسی بیت فوریک واقع در شرق نابلس مورد ضرب و شتم قرار داده و مانع از انتقال وی به بیمارستان شدند.

منطقه بیت امر واقع در الخلیل نیز یکی از محله‌هایی به شمار می‌رود که شاهد حمله عناصر صهیونیست طی بامداد امروز بود.

نظامیان صهیونیست به همراه تجهیزات خود به منطقه‌های حجه واقع در شرق شهر قلقیلیه و بیت فجار در جنوب بیت لحم نیز یورش بردند. این عناصر متجاوز در حمله‌های خود به بخش‌های مختلف کرانه باختری حتی اسرای فلسطینی را که پیشتر آزاد شده بودند بازداشت کردند.