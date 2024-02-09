رصد مستمر تحرکات انتخاباتی در فضای مجازی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مرادی ظهر جمعه در هفتمین جلسه کمیته استانی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی استان اردبیل اظهار کرد: تمامی تحرکات انتخاباتی در فضای مجازی استان اردبیل زیر ذره بین بوده و به صورت مستمر رصد می‌شود.

وی افزود: هدف از تشکیل کمیته تبادل اطلاعات، رصد، پایش و انعکاس اخبار و اطلاعات مهم و حساس مربوط به انتخابات و برخورد به‌موقع با هرگونه تخلفات و جرایم احتمالی است که همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه همکاری مناسب را با کمیته استانی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی داشته باشند.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل بیان کرد: نامزدهای انتخاباتی با قانونمداری و پای‌بندی به اخلاق انتخاباتی، سعی کنند با تشریح و تبیین برنامه‌های خود به دنبال آرا سالم مردمی بوده و در یک محیط سالم و با یک رقابت درست قدم به عرصه خدمت‌گزاری به مردم بگذارند.

مرادی با بیان اینکه نامزدها از هرگونه فعالیت تبلیغاتی زود هنگام در فضای مجازی خودداری کنند، خاطرنشان کرد: مدیران ستاد تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی و هواداران خود را به رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی دعوت کنند و از هر گونه اقدام که موجب سلب آسایش مردم و امنیت عمومی بالاخص در فضای مجازی است، خودداری کنند.