رقابت ۳ نفر برای تصدی نمایندگی خبرگان رهبری در سیستان وبلوچستان

عباس ابراهیمی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت نفر برای تصدی نمایندگی مردم شریف و ولایتمدار سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند، افزود: صلاحیت سه نفر از نمایندگان تأیید شد.

وی بیان کرد: ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود که سه نفر از واجدان شرایط، برای کسب اعتماد در سیستان و بلوچستان به رقابت می‌پردازند.

دبیر ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان ادامه داد: تا این لحظه احمد احمدی تبار، علی احمد سلامی و عبدالرحمن عارفی سه نماینده تأیید شده ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان هستند.

وی با اشاره بر اینکه مجلس خبرگان رهبری ۸۸ کرسی دارد، اظهار کرد: از این تعداد کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان، ۲ کرسی متعلق به سیستان و بلوچستان است که با مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم فهیم این استان، این کاندیداها به مدت هشت سال بر کرسی‌های آزاد منطقه تکیه خواهند زد.