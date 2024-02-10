نهضت جمهوری اسلامی تا همیشه تاریخ خاموش شدنی نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی؛ برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از رویدادهای مهم قرن اخیر، مردان و زنان زیادی به پا خواستند، آنها از جان و مال خود گذشتند تا انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ پیروز شود.

حجت الاسلام میرزا علی آقا رمضانی از مبارزان دوران انقلاب اسلامی، متولد ۱۳۱۲ روستای «پرمهر» از توابع بخش موران شهرستان گرمی بوده و در حال حاضر در شهرستان پارس آباد زندگی می‌کند.

وی در ۶ سالگی پدرش را از دست داد و به سرپرستی دایی خود در مکتب‌خانه روستا تحصیل کرد و در ۲۰ سالگی وارد حوزه علمیه اردبیل شد.

رمضانی در شهرهای اردبیل و قم از محضر اساتید بزرگی چون آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله شیخ احمد پایانی، آیت‌الله مروج، آیت‌الله مسائلی و آیت‌الله سید غنی اردبیلی بهره‌های بسیار گرفت.

در سال ۱۳۴۴ تحصیلات حوزوی را به پایان رساند و زمانی که برای دیدار خویشان به پارس‌آباد رفت، به خواست و اصرار عده‌ای از مردم مؤمن و بازاریان بنا شد در این شهرستان بماند و نماز جماعت برگزار کند؛ به این ترتیب وی اولین روحانی است که اولین نماز جماعت پارس آباد را در مسجد جامع این شهرستان برپا کرد.

۵۸ سال اقامه نماز جماعت مسجد جامع پارس آباد

یوسف روزگاری از فعالان فرهنگی پارس آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حجت الاسلام رمضانی ۵۸ سال است که در مسجد جامع شهر پارس آباد اقامه نماز می‌کند و بر محبوبیت اش روز به روز اضافه شده است.

حجت الاسلام رمضانی از مبارزان دوران انقلاب اسلامی درباره آن روزها بیان کرد: هر روحانی که به شهری می‌رفت نیروهای ژاندارمری شهر فوری وی را به پاسگاه می‌بردند و تعهد می‌گرفتند که سخنرانی تحریک‌آمیز علیه دولت نداشته باشند.

وی افزود: من نیز از این قانون مستثنی نبودم؛ هر ماه یک‌بار مرا به پاسگاه می‌بردند و تعهد می‌خواستند که علیه دولت وقت صحبت نکنم، اما من می‌نوشتم که جز آیات قرآن و احادیث و تاریخ اسلام چیزی نخواهم گفت.

حجت الاسلام رمضانی بیان کرد: یک روز در پاسگاه گفتند ساواک تعهدنامه محکم‌تری خواسته، که من سرپیچی کردم و گفتم من فقط از آیات قرآن و احادیث و تاریخ اسلام در منبر صحبت می‌کنم؛ چیز دیگری نمی‌توانم بنویسم.

این مبارز دوران انقلاب اسلامی که در شروع مبارزات انقلاب اسلامی به صف مجاهدان ملحق شده و مردم را هدایت می‌کرد تصریح کرد: آن زمان راهپیمایی مرتب با حضور عشایر غیور برگزار می‌شد؛ چنان که تا آمدن امام خمینی (ره) به کشور به حرکتی همیشگی و مداوم تبدیل شده بود.

وی تأکید کرد: نهضت جمهوری اسلامی ایران هرگز ساکت نمی‌ماند و محکم و استوار تا ظهور امام زمان (عج) پابرجا خواهد ماند و پرچم جمهوری اسلامی را به دست صاحب اصلی اش امام زمان (عج) خواهیم سپرد.

ایوب فخیمی از فعالان فرهنگی شهرستان پارس آباد عنوان کرد: حجت الاسلام رمضانی اعلامیه‌ها و صحبت‌های امام خمینی (ره) را از اردبیل می‌آورد و با کمک تعدادی از افراد قابل اعتماد در شهرستان توزیع می‌کرد.

بنا به این گزارش، رمضانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه خدمت فعالیت داشت و بر اساس فرمان امام خمینی (ره) کمیته انقلاب و کمیته امداد را در شهرستان پارس‌آباد تأسیس کرد.

این فعال فرهنگی و مذهبی برای حمایت از نیازمندان برای راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه شهید بهشتی همت گماشت و اکنون نیز عضو هیأت مدیره انجمن و دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان پارس آباد است.

تقوای الهی، مردم‌داری، اخلاق نیک و خوش‌رفتاری رمضانی باعث شده در بین مردم شهرت داشته و ۵۸ سال امامت مسجد جامع پارس آباد را بر عهده داشته باشد.

مسجد جامع پارس‌آباد یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال تأثیرگذارترین مراکز دینی است که در سال ۱۳۳۵ بنا شده و از سال ۱۳۴۴ در این مسجد نماز جماعت برپا می‌شود.

مسجد جامع پارس آباد مغان به عنوان قدیمی ترین مسجد این شهرستان از زمان تأسیس نقش مهم دینی و اجتماعی را در منطقه بویژه دوران انقلاب و دفاع مقدس داشته است.

فارغ از برپایی نماز جماعت در قدیمی ترین مسجد پارس آباد، تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری، مهدویت، پایگاه مقاومت بسیج، کتابخانه و سالن مطالعه و خانه دیجیتال موجب پویا شدن آن شده است.

همه باید قدردان انقلاب اسلامی باشیم

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی امام جمعه شهرستان پارس آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حجت الاسلام رمضانی یکی از افراد مؤثر در دوران قبل از انقلاب و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی است. حاج آقا رمضانی از سال ۱۳۴۴ در مسجد جامع شهرستان پارس آباد مغان اقامه نماز کرده و در موضوعات مختلف خصوصاً مسائل سیاسی و اجتماعی به مردم منطقه ارائه طریق نموده است.

وی گفت: وجود چنین شخصیت‌های انقلابی و معنوی در مغان و مشخصاً پارس آباد بسیار مغتنم است و باید قدردان وجود این عزیز در منطقه بود.

امام جمعه شهرستان پارس آباد افزود: بعد از انقلاب نیز حجت الاسلام رمضانی پیوسته در پایگاه‌های نمازجمعه و دیگر سنگرهای انقلاب و تظاهرات‌ها حضور مستمر و فعال داشته و به مردم منطقه ارشادات لازم را ارائه کرده است.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بدون شک معجزه‌ای الهی بود که به دست معجزه گر مردی از سلاله پاک رسول خدا (ص) به انجام رسید و چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خیره کرد.

باید قدر این انقلاب را بدانیم و برای ساختن کشور دست در دست هم دهیم زیرا چشم دشمن باز هم خیره به ایران اسلامی است، آنها دشمنی دیرینه ای با این انقلاب دارند. انشالله با اتحاد و همدلی و حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند تمام توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهیم کرد.