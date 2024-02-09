به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رزمندگان گردان‌های قسام هفت نظامی اشغالگر رژیم صهیونیستی را در شرق خان‌یونس از فاصله نزدیک از پا درآوردند.

بر اساس این گزارش، رزمندگان گردان‌های قسام یک بمب ضدنفر را در میان گروهی از نظامیان اشغالگر صهیونیست در منطقه «عبسان» در شرق خان‌یونس در جنوب نوار غزه منفجر کرده و ۷ نظامی صهیونیست را از فاصله صفر از پا درآوردند و به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند.

گردان‌های قسام همچنین اعلام کرد که نظامیان اشغالگر را در منطقه الکتیبه در غرب شهر غزه یا گلوله‌های خمپاره هدف قرار دادند.

خبرنگار الجزیره هم اعلام کرد که ۹ فلسطینی در جنوب غرب غزه به ضرب گلوله تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و به بیمارستان المعمدانی انتقال داده شدند.

۱۱ نفر نیز در این منطقه به ضرب گلوله تک‌تیراندازان صهیونیست زخمی شدند.