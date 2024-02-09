تجاوز دوباره به مناطقی از یمن توسط آمریکا و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دو هواپیمای آمریکایی و انگلیسی منطقه مرزی باقم در شمال غرب استان صعده در شمال یمن را بمباران کردند.

ساعاتی پیش از این نیز، جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی بار دیگر مناطقی را در استان الحدیده در غرب یمن هدف حمله هوایی قرار دادند.

در این حملات منطقه «الجبانه» دو مرتبه و منطقه «الطائف» در ناحیه الدریهمی یک مرتبه هدف تجاوز هوایی آمریکا و انگلیس قرار گرفتند.

شبکه تلویزیونی المیادین هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در الحدیده خبر داد. منطقه‌های الجبانه و الطائف واقع در الدریهمی بامداد امروز هم هدف حملات هوایی آمریکا و انگلیس قرار گرفته بودند.

این بمباران‌ها در شرایطی انجام شده است که روز پنجشنبه همزمان، ده‌ها هزار نفر از مردم یمن با حضور در میدان «السبعین» صنعا یک بار دیگر به ندای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصار الله لبیک گفتند و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در نوار غزه محکوم کرد.

حاضران در این راهپیمایی که با عنوان «بر موضع خود ثابت قدم هستیم… با غزه تا پیروزی» برگزار شد، بر موضع قاطع، اصولی، اخلاقی و دینی مردم یمن در قبال مسئله فلسطین و محکومیت تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه تأکید کردند.

تجمع کنندگان در صنعا پرچم فلسطین و یمن و پارچه نوشته‌هایی را در محکومیت تجاوزات صهیونیستی و کشتار نسل کشی علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه به اهتزاز درآوردند.