به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله صادقی رئیس هیأت نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در هرمزگان اظهار کرد: ۶ نفر از نامزدهای تأیید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی در هرمزگان رد صلاحیت شدند.

صادقی افزود: صلاحیت ۴ نفر از نامزدهای معترض قبلی هم تأیید شد.

با این آمار، شمار نامزدهای تأیید صلاحیت شده نهایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان از ۱۱۸ به ۱۱۶ نفر رسید.

صادقی گفت: اکنون از شمار نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در حوزه مرکزی ۶۶ نفر، حوزه غرب ۲۴ نفر و حوزه شرق ۲۶ نفر است.

به گفته وی: افرادی که قبلاً تأیید شده و اکنون رد صلاحیت شده اند می‌توانند از فردا ۲۱ بهمن تا ۲۳ بهمن نسبت به رأی صادر شده اعتراض کنند.