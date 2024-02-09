حمله مقاومت اسلامی عراق به اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای حملات به مواضع دشمن را تایید کرد و گفت: ادامه تخریب سنگرهای دشمن را تأیید می‌کنیم.

مقاومت اسلامی عراق حملات خود را در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به قتل‌عام‌های اسراییل علیه غیرنظامیان فلسطینی از جمله کودکان، زنان و سالمندان عنوان کرده و گفته است: مجاهدین ما هدف حیاتی رژیم اشغالگر اسراییل را در سواحل بحرالمیت هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق همچنین خواستار اخراج آمریکا از عراق شده و تاکید کرده است: ما از برادران جهادی خود می‌خواهیم که به صفوف مقاومت بپیوندند تا در بیرون راندن اشغالگران در این مرحله تاریخی در عراق و منطقه مشارکت مؤثر داشته باشند. اشغالگران آمریکایی با ترور رهبر ارشد «ابوباقر الساعدی» در بغداد، جنایات خود را افزایش دادند و بدین ترتیب تمامی قواعد درگیری را زیر پا گذاشتند.

به گفته مقاومت اسلامی: عراق، یک فرصت چند روز گذشته به طور قطع برای مردم، دوستان و طرف‌های مسؤول عراقی آشکار شد و بر همگان ثابت شد که دشمن اشغالگر آمریکا از پستی و خیانت خود دست بر نمی‌دارد و فقط زبان سلاح را می فهمد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق همچنین بر ادامه حملات به اهداف دشمنان در منطقه تاکید شده است.