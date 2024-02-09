  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۵۷

حمله مقاومت اسلامی عراق به اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی

حمله مقاومت اسلامی عراق به اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی

مقاومت اسلامی عراق از حملات خود علیه اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی در بحرالمیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای حملات به مواضع دشمن را تایید کرد و گفت: ادامه تخریب سنگرهای دشمن را تأیید می‌کنیم.

مقاومت اسلامی عراق حملات خود را در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به قتل‌عام‌های اسراییل علیه غیرنظامیان فلسطینی از جمله کودکان، زنان و سالمندان عنوان کرده و گفته است: مجاهدین ما هدف حیاتی رژیم اشغالگر اسراییل را در سواحل بحرالمیت هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق همچنین خواستار اخراج آمریکا از عراق شده و تاکید کرده است: ما از برادران جهادی خود می‌خواهیم که به صفوف مقاومت بپیوندند تا در بیرون راندن اشغالگران در این مرحله تاریخی در عراق و منطقه مشارکت مؤثر داشته باشند. اشغالگران آمریکایی با ترور رهبر ارشد «ابوباقر الساعدی» در بغداد، جنایات خود را افزایش دادند و بدین ترتیب تمامی قواعد درگیری را زیر پا گذاشتند.

به گفته مقاومت اسلامی: عراق، یک فرصت چند روز گذشته به طور قطع برای مردم، دوستان و طرف‌های مسؤول عراقی آشکار شد و بر همگان ثابت شد که دشمن اشغالگر آمریکا از پستی و خیانت خود دست بر نمی‌دارد و فقط زبان سلاح را می فهمد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق همچنین بر ادامه حملات به اهداف دشمنان در منطقه تاکید شده است.

کد مطلب 6019424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      درودوسلام بر برادرانمان حزب الله عراق که با فعالیت وتحرک خود بر دشمنان زبون وحقیر ووحشی کودک کش وانسان کش میتازند واز این حیوانات انسان نما وحشتی به دلدراه نمیدهند بتازید اگر روز برای ما هم شرایط باشد بر دشمن صهونیسم جنایت کار خواهیم تاخت
    • احمد IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      درود وسلام بر تمامی رزمندگان اسلام هرچند کشتار وحشیانه زنان وکودکان دل هر بشر باشرافتی را پر از درد وغم میکند ولی این درنده خویی وجنایات امریکایی ها درغزه( چون صهیون فقط مج ری است) برای بزرگان عزیز کشورمان یک هشدار وبیدار باش است ودرحقیقت امداد خفیه الهی است که هرچه سریعتر وبهر قیمتی باید اتمی شویم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها