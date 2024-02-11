روسیاهی امروز دشمن دیدنی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند و عزت آفرین انقلاب اسلامی صبح یکشنبه همزمان با سراسر کشور با حضور آحاد مختلف مردم در مسیرهای چهارگانه در مرکز البرز و سایر شهرها و شهرستان‌های استان برگزار شد.

مردم انقلابی، ولایتمدار و همیشه در صحنه شهر کرج بار دیگر به نشانه پشتیبانی از نظام، انقلاب و ولایت وارد میدان شده‌اند و قصد دارند با حضور پرشور خود به دشمن نشان دهند که تحت هیچ شرایطی از اهداف و آرمان‌های انقلاب دست نمی کشند. آنها امروز با حضور خود مهر باطلی بر نقشه‌های دشمنان می‌زنند.

مشت‌های گره کرده این مردم امروز آماده کوبیدن بر دهان یاوه گویانی است که از هر فرصت و شرایطی برای نا امید سازی ملت و ضربه زدن به کشور و نظام استفاده و برای آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری می‌کنند. امروز دشمن بار دیگر روسیاه جنگ ادراکی و شناختی خود شد. ملت ایران بصیرتر از آن هستند که دشمن تصور می‌کند به سادگی می‌تواند در اذهان آنها نفوذ و با تغییر باور و اعتقادات این مردم به اهداف شوم خود برسد.

اگر دیروز نسل دهه‌های ۳۰ و ۴۰ به میدان آمدند، امروز نسل جدید انقلاب یعنی دهه هشتادی‌ها و نودی ها وارد عرصه شده‌اند و هم صدا با نسل‌های گذشته فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می‌دهند و با اعلام خشم و انزجار خود از استکبار جهانی کاخ سفید را به لرزه در می‌آورند؛ مرحبا بر غیرت و غرور این کودکان و نوجوانان.

امروز پرچم ایران سایه سر راهپیمایان است و از هر قوم، قشر و طیفی فارغ از سلایق و دیدگاه‌ها زیر این پرچم گرد هم آمده‌اند تا به دشمن بگویند علیرغم همه هجمه‌های وارد شده همچنان اتحاد و انسجام خود را حفظ می‌کنند و پای آرمان‌های نظام و انقلاب ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند کوچک‌ترین خدشه‌ای به این انقلاب و کشور وارد شود.

مردم غیور این شهر با در دست داشتن پلاکاردهای «ملت ما بیدار است، از فتنه گر بیزار است»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از دشمنان و با پرچم‌های مزین شده به عبارت «ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده» قدرشناسی خود را از امامین انقلاب اعلام می‌دارند و می‌گویند تا آخرین قطره خون خود در مسیر حفظ این انقلاب و نظام و ارزش‌ها و آرمان‌های آن ایستاده‌ایم.

در این میان پدران و مادران شهدا با وجود کهولت سن و پاهای ناتوان و دست‌های لرزان، قاب عکس فرزندان دلبند خود را در دست گرفته‌اند و به نیابت از آنها در این مسیر گام بر می‌دارند و فرزندانشان را نیز در این شادی شریک می‌کنند. حضور جوانان و نوجوانان قوت قلبی برای این خانواده‌ها است تا اطمینان حاصل کنند که راه فرزندانشان پر رهرو است.

بسیاری از مسؤولان و چهره‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی نیز در میان این جمعیت دیده می‌شوند. آنها با این حضور اعلام می‌کنند که در صف اول اتحاد و انسجام این ملت قرار دارند و مسؤولیت پذیری خود در قبال این مردم را تضمین می‌کنند؛ مردم برادری خود را ثابت کرده‌اند و اکنون نوبت مسؤولان است.

در مسیر این جشن باشکوه، تصاویر سردار حاج قاسم سلیمانی نیز در دستان مردم خودنمایی می‌کند. تصویر لبخند این سرباز وطن در میان خیل عظیم جمعیت تداعی گر آیه «عند ربهم یرزقون» است و مردم را دلگرم‌تر از همیشه به ادامه مسیر ترغیب می‌کند.

عاشقان نظام و انقلاب آمده‌اند تا بگویند ما رهرو سردار سلیمانی و هر یک از ما یک حاج قاسم هستیم و اجازه نمی‌دهیم دشمن خبیث و پلید لحظه‌ای به تجزیه این مرز و بوم فکر کند. آنها آمده‌اند تا بگویند دشمن کور خوانده است.