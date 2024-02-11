به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، توپخانه رژیم صهیونیستی ورودی مدرسه ابوعربیان در اردوگاه آوارگان النصیرات در مرکز غزه را گلوله باران کرد.

همزمان حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شهر خان یونس در جنوب غزه ادامه یافت.

جنگنده‌های این رژیم نیز حمله‌های شدیدی به مناطق جنوبی خان یونس انجام دادند.

رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک گسترده منور در آسمان مناطق شمالی نوار غزه کرد.

از سوی دیگر هانکه برونس اسلات وزیر امور خارجه هلند تاکید کرد: اوضاع در منطقه رفح بسیار نگران کننده است و معتقدیم عملیات نظامی در این منطقه جز فاجعه انسانی بزرگ‌تر، هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.