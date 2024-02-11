  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۸

تداوم حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه

تداوم حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه

ارتش رژیم صهیونیستی حمله های هوایی و توپخانه ای به مناطق جنوبی غزه انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، توپخانه رژیم صهیونیستی ورودی مدرسه ابوعربیان در اردوگاه آوارگان النصیرات در مرکز غزه را گلوله باران کرد.

همزمان حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شهر خان یونس در جنوب غزه ادامه یافت.

جنگنده‌های این رژیم نیز حمله‌های شدیدی به مناطق جنوبی خان یونس انجام دادند.

رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک گسترده منور در آسمان مناطق شمالی نوار غزه کرد.

از سوی دیگر هانکه برونس اسلات وزیر امور خارجه هلند تاکید کرد: اوضاع در منطقه رفح بسیار نگران کننده است و معتقدیم عملیات نظامی در این منطقه جز فاجعه انسانی بزرگ‌تر، هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

کد مطلب 6020542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها