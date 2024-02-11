خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مراسم راهپیمایی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از صبح امروز یکشنبه با حضور پرشور مردم در در ۳۸ هزار روستا و ۱۴۰۰ شهر آغاز شد. اگرچه ساعت رسمی آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن از سوی مسئولان ساعت ۹ و نیم صبح اعلام شده بود اما مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بسیار زودتر در مسیرهای راهپیمایی حضور پیدا کرده‌اند.

مراسم جشن ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم ایران در نقاط مختلف کشور از بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی برخوردار بود.

شبکه المیادین اقدام به پوشش مراسم کرده است و خبرنگار این رسانه لبنانی از حال و هوای مراسم برای مخاطبان خود گزارش داد.

شبکه المسیره یمن نیز در گزارشی درباره مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کرد که راهپیمایی چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تهران و دیگر استان‌های ایران آغاز شده است.

خبرگزاری العهد نیوز عراق نیز از برگزاری راهپیمایی چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تهران و دیگر استانهای ایران خبر داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در بازتاب این رویداد گزارش کرد که هزاران ایرانی امروز (یکشنبه) در خیابان‌ها و میدان‌های مهم شهرهای خود که به مناسبت جشن انقلاب شهر خود با پرچم‌ها، بادکنک‌ها و پارچه نوشته‌هایی تزئین شده بود که در آن‌ها شعارهای انقلابی و دینی نوشته شده بود، راهپیمایی کردند.

آسوشیتدپرس گزارش کرد که راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در بحبوحه تشدید تنش‌ها در غرب آسیا به واسطه تداوم جنگ غزه در حال برگزاری است.

این خبرگزاری آمریکایی سپس به طور خاص به راهپیمایی جشن انقلاب در تهران اشاره کرد و نوشت که مردم تهران با تکان دادن پرچم جمهوری اسلامی ایران و حمل پلاکاردهایی که بر روی آن‌ها «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نوشته شده بود، شعار سرمی‌دادند. در برخی نقاط مسیرهای راهپیمایی هم پرچم‌ های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.

شبکه المنار لبنان نیز به پوشش مستقیم مراسم راهپیمایی 22 بهمن و سخنان رئیس جمهور کشورمان در این مراسم پرداخت.

العهد الاخباری لبنان نیز به پوشش این مراسم و سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پرداخت.

خبرگزاری سانا سوریه نیز با اشاره به برگزاری جشن چهل و پنجمین سالروز انقلاب اسلامی ایران در تهران و دیگر شهرهای ایران به نمایش دستاوردهای نظامی کشورمان در حاشیه این مراسم نیز پرداخت.

پیام حزب عدالت و توسعه ترکیه به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

دفتر امور خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، پیامی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران منتشر کرد.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در پیام خود یک عکس منتشر کرد و نوشت: تبریک به ایران بابت روز پیروزی (انقلاب اسلامی).

پیام الهام علی‌اف به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در پیامی به سید ابراهیم رئیسی در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد: از طرف خودم و مردم (جمهوری) آذربایجان، به شما و تمام ملت به مناسبت جشن ملی جمهوری اسلامی ایران-روز پیروزی انقلاب اسلامی- تبریک می‌گویم. ارزش‌های معنوی مشترک بین مردمان ما اساس خوبی برای توسعه روابط و همکاری‌های بین دولت‌های (جمهوری) آذربایجان و ایران است. تعامل بین کشورهای ما در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، حمل و نقل و دیگر حوزه‌ها امروز به سطح رضایت‌بخشی رسیده است. روابط میان باکو و تهران همچنان در جوی دوستانه و همکاری «در راستای منافع ملتمان» همچنان توسعه خواهد یافت.

پیام تبریک روس‌ها

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پیامی ویدئویی چهل‌وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به رهبر معظم و مردم ایران تبریک گفت.

زاخارووا در این پیام ویدئویی به جنبه‌های مهم روابط دو کشور همچون شانگهای، بریکس و اتحادیه اوراسیا نیز می‌پردازد.

در بخشی از پیام تبریک زاخارووا آمده است: جمهوری اسلامی ایران امروز (۱۱ فوریه/۲۲ بهمن)، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرد. امسال چهل و پنجمین سالگرد انقلاب در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) است. ما صمیمانه به دوستان‌مان تبریک می‌گوییم.

وی همچنین تاکید کرد: تماس‌های فشرده بین روسیه و ایران در سطوح مختلف، به ویژه در بالاترین سطح در حال گسترش است.

همچنین حساب کاربری وزارت خارجه روسیه در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) نیز با انتشار تصاویری از نورپردازی میدان آزادی در شب سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نوشت: چهل‌وپنجمین سالروز انقلاب اسلامی را به رهبری و مردم ایران صمیمانه تبریک عرض می‌نماییم. روابط روسیه-ایران برپایه سنت‌های دوستی، حسن همجواری و احترام متقابل استوار است. برای مردم ایران صحت، موفقیت و سعادت آرزومندیم.

پیامهای تبریک جداگانه پادشاه و ولیعهد عربستان به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

سلمان بن عبدالعزیر آل‌سعود، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در پیام‌هایی جداگانه چهل‌وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشورمان تبریک گفتند.

در بخشی از این پیام آمده است: سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی مراتب تبریک صمیمانه خود را به این مناسبت به ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران تقدیم و برای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران پیشرفت و شکوفایی روزافزون آرزو کردند.

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