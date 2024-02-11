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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان خبر داد؛

کشف اشیای تاریخی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد در لرستان

کشف اشیای تاریخی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از کشف اشیای تاریخی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد تا قرون متاخر اسلامی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در سخنانی از کشف ۳۰۰ قلم اشیای عتیقه در شهرستان دلفان خبر داد.

وی گفت: باتوجه‌به کارشناسی انجام شده از اشیای مکشوفه توسط پاسگاه «گشور» که توسط رئیس دادگاه عمومی بخش «کاکاوند» برای اظهارنظر کارشناسی و تعیین قدمت و قیمت به این اداره کل تحویل شد.

کشف اشیای تاریخی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد در لرستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، افزود: پس از بررسی به‌عمل‌آمده توسط کارشناسان خبره اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان مشخص شد از تعداد بیش ۳۰۰ قلم اشیای مکشوفه ۱۶۷ قلم دارای اصالت و ارزش فرهنگی و تاریخی بودند.

حسن‌پور، قدمت این آثار را از هزاره اول قبل از میلاد تا قرون متاخر اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: ارزش ریالی اشیا فوق‌الذکر بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6020722

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