۴۵ سالگی انقلاب ایران تداوم مسیری پرصلابت و استوار

خبرگزاری مهر -گروه استانها: امروز طبق تقویم جمهوری اسلامی، روز ۲۲ بهمنماه است، روزی که سرنوشت یک ملت با رهبری بزرگمرد تاریخ و پشتیبانی ملتی که دیگر حاضر نبودند زیر یوغ ستمشاهی زندگی کنند، رقم خورد. به همین خاطر ۴۵ سال است که حاضر نیستند این روز در تقویم تاریخشان کمرنگتر شود.
با وجود تحریمهای ناجوانمردانه و ظالمانه و تحمیل جنگ هشت ساله در نخستین روزهای انقلاب اسلامی، نهال انقلاب با خون شهدای راستین آبیاری شد و با پشتیبانی این ملت و هدایت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب، امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است که دشمنان چشم دیدن این درخت تنومند را ندارند.
بصیرت مردم و پشتیبانی از ولایتفقیه باعث شد رمز اتحاد در ایران اسلامی همواره طنینانداز شود در طول ۴۵ سال گذشته بدخواهان این نظام بارها به انحای مختلف تلاش کردند تا به این درخت تنومند آسیب زده و اجازه ندهند به ثمر بنشیند اما بصیرت مردم و پشتیبانی از ولایتفقیه باعث شد رمز اتحاد در ایران اسلامی همواره طنینانداز شده و اجازه وارد آمدن آسیب به درخت انقلاب اسلامی را ندهد.
هر چند در برخی از بزنگاهها و به دلیل نداشتن تحلیل درست برخی از خواص و عوام، ضربههایی هر چند در حد یک خراش به تنه این درخت بارور وارد آمد اما ریشه این درخت به قدری در باورهای این ملت تنیده شده است که با این ضربات تکان نخورده و ثمرهاش بیثمر نخواهد ماند.
امروز مردم پایتخت شور و شعور حسینی که همواره به شورآفرینی در ایران اسلامی شهره هستند، بر سر تعهد خود به آرمانهای امام راحل ایستادند و در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن حضوری حماسی خلق کردند، حضوری که نشاندهنده آن است که تا ۱۱ اسفندماه تداوم داشته و در آن روز نیز باورهای خود را در پای صندوقهای رأی به منصهظهور خواهند گذاشت.
امروز از همه اقشار استان زنجان در صحنه راهپیمایی ۲۲ بهمن آمده بودند فارغ از همه خط کشیهای سیاسی و فرهنگی، اصولگرا و اصلاح طلب و همه امروز زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جمع شدند تا به دعوت مقام معظم رهبری یک صدا اقتدار و عزت ایران اسلامی را فریاد بزنند.
امروز خیابانهای منتهی به میدان انقلاب زنجان صحنه تعامل و دیدار نسلها بود
نسل نوجوان و جوان حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در زنجان داشتند و با مشتهای گره کرده خشم و نفرت خود را از استکبار جهانی و همپیمانانش نشان دادند.
امروز خیابانهای منتهی به میدان انقلاب زنجان صحنه تعامل و دیدار نسلها بود، نسلی که حماسه انقلاب ۵۷ را خلق کرد، نسلی که برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایثار کرد و نسلی که امانتدار آینده نظام است.
دهه هشتادی و دهه نودی آنانی که نیازمند بیان واقعیتهای نهفته در سطر سطر دفتر نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، نسلی که باید واقعیتهای ایثار و ایستادگی ملتی بزرگ را در ۴۵ سال بداند و به باور اقتدار و عزت ایران اسلامی برسد.
یک شهروند زنجانی با بیان اینکه همه آحاد جامعه پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، میگوید: ملت ایران هرگز از حمایت و پشتیبانی از ارزشهای نظام برنمی دارد و هرگز در زمین دشمن بازی نمیکند.
مردم زنجان ثابت کردند در زمینه پشتیبانی از انقلاب اسلامی هرگز عقب نخواهند نشست
محمد احمدی تاکید میکند: مردم زنجان همواره در صحنه بودند و ثابت کردند در زمینه پشتیبانی از انقلاب اسلامی هرگز عقب نخواهند نشست.
وی ادامه میدهد: امیدواریم مسؤولان قدر حضور مردم را بدانند و برای رفع چالشها و مشکلات استان تلاش کنند.
دختر دانشجوی زنجانی نیز با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران ملتی فهیم و معتقد به ارزشها است، میگوید: انقلاب اسلامی ایران همه تحلیلها و گفتمانهای رایج در سال ۵۷ و قبل از آن را تغییر داد و فصلی در تاریخ به وجود آورد که بانیان این تغییر ملت بزرگ ایران بودند.
نسرین رضایی با اشاره به اینکه مردم استان زنجان همواره در صحنههای مختلف حضور چشمگیر داشتند و ثابت کردند که دارای گفتمان برتر هستند، ادامه میدهد: مردم زنجان با حضور باشکوه و معنادار خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مقدمهای برای حضور تأثیرگذار و باشکوه در ۱۱ اسفند در پای صندوقهای رأی به نمایش گذاشتند.
آری امروز زنجانیها حماسهای بزرگ خلق کردند و بار دیگر اقتدار و عزت ایران اسلامی را در صحنهای دیگر از روایت باشکوه و مقتدارانه نظام مقدس اسلامی ایران نشان دادند.
زنجانیها امروز سربلند از آزمون حضور در صحنه راهپیمایی ۲۲ بهمن به پیشواز برگی دیگر و خلق حماسهای دیگر در انتخابات ۱۱ اسفند میروند تا ثابت کنند این ملت همیشه قهرمان است.
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