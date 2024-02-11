به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: برخی خانواده‌های فلسطینی هر ۴۸ ساعت تنها می‌توانند نصف یک وعده غذایی برای خود مهیا کرده و پیدا کنند.

وی افزود: مسوولیت تداوم محاصره نوار غزه و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه بر عهده اشغالگران صهیونیست است.

این مسوول فلسطینی تصریح کرد: اشغالگران صهیونیست نمی‌گذارند کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه برسد و وارد این منطقه شود.

وی گفت: ما خواهان توقف حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه هستیم. اوضاع انسانی در شمال این باریکه از مرحله فاجعه نیز عبور کرده و فراتر رفته است.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه تاکید کرد: شهروندان فلسطینی در شمال نوار غزه حتی غذای دام نیز برای خوردن پیدا نمی‌کنند.