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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت غزه خبر داد؛

هر ۴۸ ساعت نصف یک وعده غذایی برای خانواده‌های فلسطینی!

هر ۴۸ ساعت نصف یک وعده غذایی برای خانواده‌های فلسطینی!

یک مسوول فلسطینی از وخامت اوضاع شمال نوار غزه و نبود مواد غذایی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: برخی خانواده‌های فلسطینی هر ۴۸ ساعت تنها می‌توانند نصف یک وعده غذایی برای خود مهیا کرده و پیدا کنند.

وی افزود: مسوولیت تداوم محاصره نوار غزه و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه بر عهده اشغالگران صهیونیست است.

این مسوول فلسطینی تصریح کرد: اشغالگران صهیونیست نمی‌گذارند کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه برسد و وارد این منطقه شود.

وی گفت: ما خواهان توقف حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه هستیم. اوضاع انسانی در شمال این باریکه از مرحله فاجعه نیز عبور کرده و فراتر رفته است.

مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه تاکید کرد: شهروندان فلسطینی در شمال نوار غزه حتی غذای دام نیز برای خوردن پیدا نمی‌کنند.

کد مطلب 6021304

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    نظرات

    • Morteza IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
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      لعنت خدا بر سازمان ملل

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