کشته شدن ۲ اسیر صهیونیست دیگر در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان‌های قسام اعلام کرد که حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه طی ۹۶ ساعت اخیر باعث کشته شدن ۲ اسیر صهیونیست شده است.

این گردان‌ها تاکید کرد: در جریان حمله‌های مذکور دست کم هشت اسیر صهیونیست دیگر زخمی شده اند.

بر اساس اعلامیه گردان‌های قسام، حال اسرای صهیونیست که در حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه طی چهار روز گذشته زخمی شده اند وخیم است.

این گردان‌ها تاکید کرد: اوضاع اسرای صهیونیست زخمی شده در سایه نبود امکانات پزشکی برای درمان آن‌ها روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

قسام اضافه کرد که دشمن صهیونیستی مسوول محافظت از جان اسرای صهیونیست زخمی شده در نوار غزه است.

این نخستین باری نیست که نیروهای مقاومت فلسطین از کشته شدن اسرای صهیونیست در جریان حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه خبر می‌دهند به طوری که تاکنون تعداد زیادی از این اسرا در غزه به دلیل عدم توقف حمله‌های اشغالگران کشته شده اند.