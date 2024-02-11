به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: اختلافات میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال گسترش و عمیق شدن است.

در این گزارش آمده است: این اختلافات در حالی رو به افزایش است که نظرات دو طرف در خصوص روند درگیری‌های کنونی در نوار غزه و به طور مشخص عملیات نظامی احتمالی در شهر رفح متفاوت است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی آغاز این عملیات نظامی را در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه ندارد. این در حالی است که نتانیاهو از عناصر صهیونیست خواسته است برای چنین عملیاتی در نزدیکی مرزهای مصر خود را آماده کنند.

پیش از این یک منبع وابسته به حماس با اشاره به تحرکات بنیامین نتانیاهو برای حمله به رفح اعلام کرد: حمله به شهر رفح به مثابه بر باد رفتن مذاکرات تبادل اسیران است.

این منبع وابسته به حماس بیان کرد: نتانیاهو به دنبال فرار از توافق تبادل از طریق ارتکاب جنایت کشتار جمعی و رقم زدن فاجعه انسانی جدید در رفح است.

منبع وابسته به حماس تاکید کرد: آنچه نتانیاهو و ارتش نازی او طی چهار ماه نتوانستند به دست آورند به هر اندازه که جنگ به درازا بیانجامد نیز نخواهند توانست کاری از پیش ببرند.