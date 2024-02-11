به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای صاحب‌نظر برای عضویت در کمیته تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» که در جلسه ۴۴۶ مورخ ۳۰ /۰۸/ ۱۴۰۲ به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این ماده واحد به شرح ذیل است:

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان صدا و سیما

شورای عالی فضای مجازی

ماده واحده «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای صاحب‌نظر برای عضویت در کمیته تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» که در جلسه ۸۹۱ مورخ ۱۴/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به مصوبه مصوب جلسه ۴۴۶ مورخ ۳۰/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ به‌تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده- با استناد به بند ۶ ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر (مصوب جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» آقایان؛ ابراهیم سوزنچی، سعیدرضا عاملی و مرتضی میرباقری به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و آقایان؛ محمدرضا جعفری جلوه و فرشاد مهدی‌پور به عنوان اعضای صاحب نظر در حوزه رسانه برای عضویت در کمیته تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، انتخاب می‌شوند».

سیدابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی