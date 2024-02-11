شمار جانباختگان رانش زمین در فیلیپین به ۵۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات استان داوائو دو اورو واقع در جزیره میندانائو در جنوب فیلیپین اعلام کردند که شمار قربانیان رانش زمین در شهر «ماکو» در این استان، به ۵۴ نفر رسیده است.

همزمان با تلاش تیم‌های امداد و نجات در منطقه حادثه‌دیده، شمار مفقودشدگان نیز ۶۳ نفر اعلام شده و به گفته مقامات این عدد همچنان تأیید نشده است. همچنین در مجموع ۳۲ نفر نیز در این حادثه آسیب دیده‌اند.

ادوارد ماکاپیلی، مقام استان داوائو دو اورو گفته است که بیش از ۳۰۰ نفر در عملیات امداد و نجات فعال هستند اما به دلیل بارندگی شدید، عمق زیاد گل و لای و خطر رانش‌های بیشتر، عملیات امداد با تأخیر و به کُندی صورت می‌گیرد.