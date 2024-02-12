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۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

منابع بیمارستانی:

بیمارستان‌های غزه در حال تبدیل شدن به گورهای جمعی هستند

بیمارستان‌های غزه در حال تبدیل شدن به گورهای جمعی هستند

مدیر بیمارستان کویتی رفح اعلام کرد که بیمارستان‌های نوار غزه در حال تبدیل شدن به گورهای دسته جمعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی، آوارگان فلسطینی را به زور از مدرسه سهام در شهر خان یونس بیرون رانده سپس این مدرسه را بمباران کردند.

از سوی دیگر صهیب الهمص مدیر بیمارستان کویتی رفح در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که بیمارستان‌های نوار غزه در حال تبدیل شدن به گورهای دسته جمعی است.

وی در ادامه بیان کرد که از روز پنجشنبه گذشته کمک‌رسانی به این منطقه متوقف شده است.

این در حالی است که ساعتی قبل، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ کشتار و جنایت دیگر را در این باریکه مرتکب شده است. در این حملات ۱۶۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

با شهادت این افراد، شمار شهدای غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر به ۲۸۳۴۰ نفر و شمار مجروحان نیز به ۶۷۹۸۴ نفر افزایش یافت.

کد مطلب 6022218

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