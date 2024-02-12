بازداشت ۶۹۸۵ فلسطینی در کرانه باختری از آغاز جنگ علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باشگاه اسیر فلسطین در گزارشی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۶۹۸۵ فلسطینی ساکن کرانه باختری را بازداشت کرده است.

همچنین این مرکز حقوقی اشاره کرد که طی ساعات گذشته نیز دست‌کم ۳۵ فلسطینی ساکن کرانه باختری از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

این در حالی است که به گزارش منابع فلسطینی شب گذشته مبارزان مقاومت فلسطین در چند نقطه مختلف در کرانه باختری با نظامیان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی درگیر شدند. منابع محلی از درگیری مسلحانه مبارزان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در شهرک قباطیه در جنوب شهر جنین خبر دادند. در همین حال، درگیری‌های مسلحانه‌ای هم در اردوگاه بلاطه در شرق نابلس گزارش شده است.

گفتنی است پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون، یورش‌های ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه‌های مختلف کرانه باختری و کشتار و بازداشت شهروندان فلسطینی ساکن این منطقه‌ها از سوی نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی تشدید شده است.