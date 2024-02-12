به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در رفح واکنش نشان داد.

این سازمان اعلام کرد: دلایل جدیدی در مورد حمله‌های غیرقانونی اسرائیل به نوار غزه وجود دارد؛ حمله‌هایی که به کشتار جمعیِ غیرنظامیان انجامیده است.

امنستی بیان کرد: در ۴ حمله هوایی غیرقانونی به رفح دست‌کم ۹۵ غیرنظامی جان باختند که نیمی از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: حمله‌هایی که به کشتار غیرنظامیان در رفح منجر شد در استان جنوبی یعنی جایی که فرض بر امن‌بودن آن بود به وقوع پیوست.

گفتنی است رژیم صهیونیستی شب گذشته در حمله‌های موشکی سنگینی، منطقه‌های مختلف رفح را هدف قرار داد. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی دیشب و بامداد امروز بیش از ۵۰ حمله هوایی علیه رفح انجام داده‌اند. منابع پزشکی تاکید کردند که تاکنون در جریان حمله‌های مذکور علیه ۱۴ خانه مسکونی و ۳ مسجد در رفح، ۱۱۰ فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده‌اند.