بنز ۱۲۰ میلیاردی قاچاق در بختگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی بختگان حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری بنز که در حال تردد بود مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس خاطر نشان کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه راننده خودرو را رها و متواری شد.

سردار ملک‌زاده افزود: در بررسی اولیه و استعلام از سامانه پلیس آگاهی مشخص شد سواری بنز فاقد اصالت بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش این خودرو ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.