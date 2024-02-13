به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته روز گذشته ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در سالن اجلاس سران افتتاح شد. در این مراسم تعداد زیادی از سفرای کشورهای خارجی از جمله کوبا، اندونزی، ویتنام و کشورهای دیگر به همراه رئیس جمهور و کارشناسان و فعالان گردشگری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند.

رئیس سازمان جهانی گردشگری که چند روزی است نام آن به سازمان گردشگری ملل متحد تغییر کرده است نیز در مراسم افتتاحیه زمانی که قرار بود رئیس جمهور به سالن اجلاس سران برود و ضرغامی در پی استقبال از او رفته بود، سخنرانی کرد و خبر داد که گردشگری جهان به دوران پیش از کرونا رسیده است.

در این مراسم عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی پیش از رئیس جمهور سخنرانی کرد و از آیت الله رئیسی خواست تا مأموریت جدیدی به معاون اول رئیس جمهور واگذار و برخی از مشکلات در حوزه گردشگری با دخالت او حل و فصل شود.

وی همچنین در میان صحبت‌های خود وقتی می‌خواست درباره دستاوردهای دولت در زمینه گردشگری سخنرانی کند گفت که در دولت هشتم کارهای بزرگی در حوزه گردشگری شده است.

ضرغامی آن را بلافاصله اصلاح کرد و گفت: به من تذکر دادند که اکنون در دولت سیزدهم قرار داریم. می دانم به همین دلیل فوراً بعد از آن گفتم دولت مردمی!

وی همچنین برای تبیین گفته‌های خود مثالی زد که منظورش از بیان آن توجه بیشتر دولت به گردشگری و توانایی بالای فعالان گردشگری در پاسخ به این توجه بود.

وزیر میراث فرهنگی گفت: روزی فردی یک پول سیاه به کسی داد تا شرابی بخرد به او یک پیمانه هم ندادند او در پاسخ گفت که حداقل بگذارید با این پول سیاه دستی به پیمانه شراب بزنم بد مستی اش با خودم!

ضرغامی در پایان صحبت‌های خود گفت که رئیس جمهور پس از من سخنرانی دارد و چون می‌خواهد از نمایشگاه دیدن کند، من بخش دعوت از رئیس جمهور که باید توسط مجری انجام شود، را به عهده می‌گیرم و از آقای رئیسی می‌خواهم که برای سخنرانی روی سن تشریف بیاورد.

رئیسی که در صحبت‌های خود از گردشگری و اهمیت آن صحبت می‌کرد تاکید داشت که گردشگران باید وقتی از مبدا شروع به سفر می‌کنند تا زمانی که دوباره به مبدا برگردند، سفر پرباری تجربه کرده باشند.

رئیسی پس از پایان صحبت‌های خود، سالن اجلاس سران را ترک کرد. سپس علی دارابی قائم مقام وزارت میراث فرهنگی به همراه سفرای کشورهای دیگر روبان نمایشگاه را بریدند تا نمایشگاه به صورت رسمی افتتاح شود.

در ادامه، زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد به برخی از غرفه‌های نمایشگاه رفت و با برخی از جاذبه‌های استانی آشنا شد. پولولیکاشویلی در نظر دارد به چند شهر گردشگری در ایران سفر کند.

پولولیکاشویلی از چند روز قبل اعلام کرده بود که با خبرنگاران نشست خبری خواهد داشت حتی برای این منظور ساعت و روز و سوالات نیز مشخص شد اما وی امروز این نشست را لغو کرد.

حال و هوای نمایشگاه گردشگری در دور هفدهم

نمایشگاه گردشگری امسال در ۲۰ سالن از محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران را به خود اختصاص داده است. سالن ۸ و ۹ مختص به اداره‌های کل میراث فرهنگی استان‌هاست.

در ورودی این سالن، ماکت آرامگاه کوروش به نمایش گذاشته شده است. این بزرگترین ماکتی است که تا کنون از آرامگاه کوروش ساخته شده و قرار بود در نمایشگاه ایران در زمان جام جهانی قطر به نمایش گذاشته شود اما این اتفاق نیفتاد و برای اولین بار در این نمایشگاه رونمایی شد.

امسال استان خوزستان با تم گردشگری کودک و دسترس پذیر حضور پیدا کرده است. در بخشی از غرفه اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، ماکت‌هایی از آثار تاریخی به همراه توضیحاتی به خط بریل نمایش داده شده است تا نابینایان بتوانند به آنها دست زده و با آثار تاریخی آشنا شوند.

برخی از سالن‌ها به صنایع وابسته به گردشگری اختصاص دارند مانند بیمارستانها و مراکز درمانی که امکان پذیرش گردشگر خارجی را دارند. برخی دیگر از سالن‌ها مانند سالن ۴۰ در دو طبقه به شهرداری‌ها اختصاص پیدا کرده است.

در این میان برخی از شهرهای استان اصفهان با غرفه سازی های ضعیفی در کنار غرفه‌های استان یزد قرار گرفته‌اند. این در حالی بود که شهرداری‌های شهرهای یزد تلاش کرده بودند جاذبه‌های خود را بیشتر نشان دهند به همین دلیل در غرفه سازی و ارائه محصول، سلیقه بهتری به خرج دادند.

همچنین تونل زمان و ریسندگی دو بانوی سالخورده نیز در این تونل زمان از ویژگی برتر غرفه یزدی‌ها بود.

در میان غرفه‌های مربوط به شهرداری‌های اصفهان، فعالان گردشگری از شهر دهق در نزدیکی شاهین شهر خود را با نام شهر دروازه‌های سنگی معرفی کرده‌اند. ساخت ماکتی از بزرگترین و کوچک‌ترین درهای سنگی بخشی از جذابیت‌های این شهر گردشگری است.

یکی از غرفه‌های نمایشگاه گردشگری، یک شرکت فعال در حوزه متاورس تلاش کرده تا برخی از جاذبه‌های گردشگری کشور را در قالب VR نمایش دهد. سی و سه پل، پل خواجو، آرامگاه حافظ، بقعه شیخ صفی الدین بخشی از جاذبه‌های قابل مشاهده در این تکنولوژی است.

همچنین با استفاده از متاورس رفت و آمد روی سی و سه پل به صورت زنده قابل نمایش است و بازدیدکنندگان بدون حضور روی این پل تاریخی می‌توانند خود را روی پل در حال راه رفتن ببینند.

این شرکت، آواتار سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی را نیز ساخته است. ضرغامی هنوز فرصت دیدن آن را پیدا نکرده است.

بیرون از سالن‌های نمایشگاه در فضای باز نه تنها ون کافه‌ها بلکه چادرهای عشایری نیز برپا شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند سوغات شهرهای مختلف را در کنار آش و کباب چادرهای عشایری و قهوه و نسکافه ون کافه‌ها انتخاب و استفاده کنند.

این در حالی بود که تا پیش از برپایی نمایشگاه عنوان می‌شد، بخش فروش غذا و خوراک از نمایشگاه حذف خواهد شد اما این بار در فضای باز شرکت کنندگان بیشتری حضور داشتند.

همچنان در بیرون از فضای سالن‌ها مانند هر سال، تعدادی از کمپرهای مسافرتی حضور پیدا کرده‌اند تا بتوانند مردم را با سفرهای جاده‌ای خود آشنا کنند. برخی از این کمپرها به تجهیزات خودرو نیز مشغول هستند.

اگرچه امسال نمایشگاه صنایع دستی از بخش جانبی نمایشگاه گردشگری حذف شد، اما همچنان بسیاری از غرفه‌ها به فروش صنایع دستی می‌پردازند.

نمایشگاه بین المللی گردشگری تا روز ۲۶ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۷ میزبان شرکت کنندگان است. منتها از ساعت ۱۶ به بازدیدکنندگان اعلام می‌شود که درهای سالن بسته خواهد شد و باید هر چه سریع‌تر سالن را ترک کنند.

بیرون از نمایشگاه، به خصوص خروجی خیابان سئول، شرکت کنندگان با ترافیک بسیار زیادی از ورودی باشگاه انقلاب تا تقاطع سئول مواجه بودند این ترافیک در روزهای آتی نیز پس از پایان ساعت بازدید وجود خواهد داشت.