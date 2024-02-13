به گزارش خبرنگار مهر، در پی صدور مجوز فروش بلیت دیدار سپاهان ایران و الهلال عربستان، فروش بلیت از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در دسترس قرار خواهد گرفت.

از این رو به هواداران پیشنهاد می‌شود بلیت مسابقه را صرفاً از سامانه معرفی شده دریافت کرده و به هیچ عنوان بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند چرا از ورود افراد بدون بلیت به ورزشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد. ب

بر اساس تأکیدات مسؤولان آسیایی برگزاری مسابقه، ورود تماشاگران به ورزشگاه فقط با ارائه بلیت امکان پذیر است و افرادی که بلیت ندارند به سمت ورزشگاه حرکت نکنند. در غیر این صورت، باشگاه با جرایم و محدودیت‌های انضباطی مواجه خواهد شد.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و الهلال عربستان در چارچوب مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۹:۳۰ روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ماه در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.