مهم ترین علل شیوع ناباروری/ بارداری ایمن حق مادر است

به گزارش خبرگزاری مهر، شکیبا محبی تبار، روز سه شنبه در آئین افتتاحیه بیست‌وهشتمین اجلاس کشورهای گروه پنج با موضوع سلامت زنان و خانواده که به میزبانی تهران برگزار می‌شود، گفت: افزایش سطح سلامت زنان و دختران از اولویت‌های اصلی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است که طی ۴۰ سال اخیر نیز موفقیت‌های درخشانی در این راستا داشته‌ایم.

وی افزود: جمعیت جوان و متکثر در هر کشوری، عامل رشد اقتصادی، اقتدار سیاسی، بالندگی و نشاط است. بر اساس پیش‌بینی معتبرترین مراکز پژوهشی دنیا کشورهایی که نرخ رشد جمعیت بالایی دارند همچون نیجریه، هند و چین در فهرست ۱۰ کشور اول قدرتمند دنیا در سال‌های آتی قرار دارند.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: مسئله ارتقای سلامت مادران قبل، حین و بعد از بارداری با هدف کاهش عوارض در مرگ و میر بارداری و حفظ کرامت مادری، ارزشمندی فرزندآوری و ترویج سبک زندگی سالم با رویکرد ازدواج به‌هنگام و آسان جوانان و باروری سالم و درمان ناباروری و حفظ حیات جنین از تمام دولت‌های کشورهای دیگر مورد انتظار است‌.

محبی تبار افزود: یک جامعه متعالی برای ایجاد زمینه اشتغال ایمن و با کرامت برای زنان تلاش و حمایت می‌کند. دولت‌ها باید با فرهنگ‌سازی و اقدامات مناسب ارزش تشکیل و حفظ خانواده و فرزندآوری و تربیت فرزند را برای جامعه تبیین نموده و دختران و زنان را برای نقش‌آفرینی در این زمینه آماده کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که افزایش سن ازدواج و تأخیر در فرزندآوری نکته کلیدی در شیوع ناباروری است، برای اصلاح الگوی ازدواج، فرزندآوری و ترویج زندگی سالم اعم از فعالیت بدنی، تغذیه سالم، پرهیز از مصرف سیگار و الکل و همچنین اقداماتی همچون کاهش آلودگی‌های محیطی تلاش می‌کنیم و باید در اولویت دولت‌ها باشد.

دبیر ستاد ملی جمعیت کشور افزود: برنامه‌های سختگیرانه تنظیم خانواده با خود فرهنگ نامطلوب بودن هرگونه بارداری برنامه‌ریزی نشده و ایجاد این فرهنگ در ذهن خانواده و والدین به شکل از بین بردن فرزند از طریق سقط جنین را به همراه دارد. این در حالی است که سقط جنین با نگاه اخلاقی مغایرت جدی دارد.

محبی تبار با عنوان این مطلب که نیاز است جامعه جهانی برای حفظ حق حیات جنین تلاش کند، گفت: بارداری ایمن حق تمام مادران به خصوص مادران نیازمند مراقبت بیشتر است. از جمله اقدامات مورد انتظار از دولت‌ها کاهش هزینه‌های مالی، اجتماعی و روانی بارداری است.