‌محسن میرصدری، هیأت رئیسه کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره قانون بار اول و حمایت از تولیدات بار اولی شرکت‌های دانش بنیان و میزان تأثیر این مصوبه بر دانش بنیان شدن تجهیزات راهبردی گلوگاهی گفت: واقعیت این است که بسیاری از تجهیزات پیش ران که اصطلاحاً معروف به تجهیزات راهبردی گلوگاهی بخش صنعتی هستند، تاکنون بیشتر خرید خارجی بوده اند.

وی ادامه داد: این امر در صنعت نفت و گاز و تجهیزات پزشکی بیشتر مشهود است. ایران از نظر دانش فنی حوزه‌های صنعتی و پیشرفته خیلی با کمبود رو به رو نیست و هم اکنون بیشتر تجهیزات ما در حال بومی شدن با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان هستیم.

وی ادامه داد: در واقع نکته قابل اهمیت این است که باید از شرکت‌های دانش بنیان و تجهیزات تولیدی بار اولی آنها حمایت شود و این تجهیزات در مراکز مورد نیاز مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم حرکت کردن کارفرماها دولتی بر استفاده از تجهیزات تولیدی بار اولی این شرکت‌ها گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که عمده تجهیزاتی که این مراکز دولتی خریداری می‌کنند از طریق فرآیند مناقصه و خرید تجهیزات خارجی است.

هیأت رئیسه کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران افزود: برای حمایت از خرید این تجهیزات تولیدی بار اولی ابتدا باید برای مسئولان دولتی این اطمینان فراهم شود و از سوی دیگر شرکت در فرآیند مناقصه باید برای آنها آسان شود.

وی افزود: البته در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تولیدات بار اول از شرکت در فرآیند مناقصه حذف شده اند و می‌توانند بدون طی کردن فرآیند طولانی و زمان بر قرار گرفتن در لیست مناقصه، بدون نوبت در این فرآیند شرکت کنند و هزینه‌های آنها هم به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا کند.

میرصدری توضیح داد: اگر این تجهیزات نتوانند در فرآیند کار موفق باشند، ضربات میلیون دلاری به آن شرکت وارد خواهند کرد به همین دلیل باید تسهیلاتی برای دستگاه‌ها برای استفاده از تجهیزات بار اولی فراهم شود تا ریسک استفاده از آنها را به صفر برساند.

هیأت رئیسه کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران افزود: در این بین یک سری از سازمان‌ها و شرکت‌ها نقش بازی کنند، یکی از آنها معاونت علمی است که برخی از تجهیزات را تولید بار اول معرفی می‌کند و راه را برای استفاده شرکت‌ها از تولیدات شرکت‌های دانش بنیان باز می‌کند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد مجلس است که قانون جهش تولید دانش بنیان و ترک تشریفات مناقصه حمایت‌ها لازم را برای تولیدات بار اولی شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید به نحوی نهادهایی هم مثل آزمایشگاه‌های مرجع و نهادهای صدور گواهی استاندارد باشند تا این تجهیزات را از نظر آیتم‌های ایمنی و عملکردی بررسی کنند. اگر این نهادها کیفیت این تولیدات را تائید کنند، بیمه‌ها هم مشت حمایت از این تولیدات بار اولی می آیند.