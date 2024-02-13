پرسپولیس امیدی به بخشش انضباطی در بازی بزرگ ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تخلفات تماشاگران دربی رفت فصل جاری پایتخت بین استقلال و پرسپولیس باعث محرومیت یک جلسه‌ای آنها از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد تا آنها در نخستین بازی خانگی خود بدون حضور هوادار بازی کنند.

از این رو پرسپولیس که نزدیک‌ترین بازی خانگی فصل جاری خود را دوم اسفندماه مقابل تراکتور تبریز برگزار خواهد کرد حمایت طرفداران خود را در ورزشگاه آزادی نخواهد داشت. همچنین تراکتوری‌ها نیز که یکی از پرتماشاگرترین تیم‌های لیگ برتر هستند هم نمی‌توانند طرفداران خود را در استادیوم ببینند تا یکی از بزرگترین بازی‌های دور برگشت لیگ بیست و سوم در سکوت برگزار شود.

باشگاه پرسپولیس نیز تلاشی را برای تعلیق این محرومیت نداشته است تا نشان دهد هیچ امیدی به بخشش کمیته انضباطی ندارد تا این دیدار از هفته هفدهم بدون تماشاگر برگزار شود. این در حالی است که نامه درخواست عفو سرخ‌ها برای کمیته انضباطی می‌توانست کمترین تلاش مجموعه این باشگاه برای استفاده از ابزار خود در جهت تعلیق محرومیتش نیز باشد.

بنابراین بازی استقلال و صنعت نفت آبادان جمعه ۲۷ بهمن ماه در هفته شانزدهم و همچنین بازی پرسپولیس و تراکتور دوم اسفندماه در هفته هفدهم بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.