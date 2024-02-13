به گزارش خبرگزاری مهر، فلسطین الیوم درگزارشی درباره غزه آورده است: درحالی که همه اقشار مردم غزه در سایه تداوم تجاوزهای وحشیانه صهیونیستها و محاصره وحشتناکی که علیه این منطقه اعمال شده، در یک شرایط غیرانسانی بیسابقه قرار دارند، در این میان زنان بیش از همه در معرض انواع آسیبها قرار دارند.
در این زمینه سازمانهای حقوق بشری فلسطینی اعلام کردند که با نگرانی شدید اوضاع اسفبار زنان در نوار غزه را دنبال میکنند و جنبههای بیشتری از رنج بزرگی که مردم غزه به ویژه زنان باردار و کسانی که بیشتر از بقیه نیاز به مراقبتهای بهداشتی دارند را زیر نظر دارند.
در بیانیه مشترکی که این سازمانها تهیه کردهاند، آمده است: در حالی که فاجعه انسانی همه غیرنظامیان را تحت تأثیر قرار میدهد، زنان باردار و نوزادان از آسیبپذیرترین گروهها هستند، بهویژه که سیستم بهداشتی و تجهیزات مراقبتهای بهداشتی در غزه وجود خارجی ندارد. حملات سیستماتیک اشغالگران به مؤسسات بهداشتی و هدف قرار دادن مستقیم و غیرمستقیم بیمارستانها و مراکز مراقبت اولیه، ۸۳ بیمارستان و مرکز بهداشتی را کاملاً از کار انداخته و ۱۵۰ مؤسسه بهداشتی و ۱۲۲ آمبولانس را نابود کرده است. علاوه بر آن تاکنون دست کم ۳۴۰ تن از پرسنل پزشکی و ۴۶ نفر از تیمهای دفاع مدنی به شهادت رسیدهاند.
در ادامه این بیانیه آمده است: در این میان طبق آخرین آمار سازمانهای دولتی در غزه، بیش از ۶۰ هزار زن باردار به دلیل نبود خدمات بهداشتی و عدم دسترسی به خدمات ایمن زایمان در خطر هستند و روزانه بیش از ۱۸۰ زن زایمان میکنند که دست کم ۱۵ درصد آنها نیاز مبرم به مراقبتهای بهداشتی فراوان بعد از زایمان دارد، درحالی که هیچ امکانی برای ارائه خدمات بهداشتی به این زنان در سایه تجاوزات دشمن و محاصره سنگین وجود ندارد.
بر اساس این بیانیه، اطلاعات جمعآوری شده توسط محققان نشان میدهد که جان زنان باردار به دلیل ناتوانی در دسترسی به مراکز بهداشتی و عدم دریافت مراقبتهای لازم به شدت در خطر بوده و چند مرکز بهداشتی که تاکنون فعال ماندهاند تنها میتوانند به زنانی که شرایط فوق اضطراری دارند خدمات بدهند که البته این خدمات هم بسیار محدود است. از سوی دیگر حتی آمبولانس هم برای انتقال زنان باردار به بیمارستانها و مراکز بهداشتی در دسترس نیست و بسیاری از این زنان با وسایلی همچون گاری که توسط چهارپایان حرکت میکند به مراکز بهداشتی منتقل میگردند.
سازمانهای مذکور در ادامه اعلام کردند که حتی بسیاری از زنان مجبورند با پای پیاده مسافتهای بسیار طولانی برای رسیدن به بیمارستان یا مراکز بهداشتی را طی کنند و بسیاری نیز مجبور به زایمان در منازل و چادرهای آوارگان میشوند؛ مسئلهای که مادر و جنین را در معرض خطراتی از جمله خونریزی، عفونت با بیماریهای ویروسی و باکتریایی قرار میدهد. همچنین در شرایط جنگی و فشارهایی که مادران متحمل شدهاند بسیاری از آنها نیاز به سزارین دارند اما انجام این عمل بسیار خطرناک است؛ زیرا تجهیزات لازم برای بیهوشی وجود ندارد و حتی پزشکان نمیتوانند دستهای خود را استریل کنند. در این وضعیت علاوه بر درد وحشتناکی که مادران در عمل سزارین بدون بیهوشی متحمل میشوند، خطر بیماریهای عفونی نیز برای آنها وجود دارد.
طبق اطلاعاتی که به دست سازمانهای حقوق بشری فلسطینی رسیده، بیمارستانهای غزه که اغلب آنها از کار افتادهاند ظرفیت کافی برای خدمات دهی به زنان باردار را ندارند. حتی در بیمارستان صحرایی در رفح هم تنها امکان ویزیت سرپایی ۳۰ تا ۴۰ زن باردار وجود دارد، درحالی که روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ زن باردار به این بیمارستان مراجعه میکنند و در جایی که روزانه یک یا دو عمل سزارین میتواند انجام شود هر روز نیاز به ۲۰ عمل سزارین است. این شرایط مادران را در معرض خطر سقط جنین، مرگ و زایمان زودرس قرار میدهد.
بر اساس این گزارش، تعداد زایمانهای زودرس در بین زنان غزه به دلیل عواملی مانند استرس و ضربات ناشی از حملههای اشغالگران به یک سوم افزایش یافته است و برخی از آنها در اثر ترس سقط جنین داشته اند که منجر به افزایش ۳۰۰ درصدی سقط جنین شده است. طبق گزارش آژانس زنان سازمان ملل، در هر ساعت ۲ زن باردار در غزه در نتیجه حملههای اشغالگران جان خود را از دست میدهند. علاوه بر آن زنان باردار و تازه شیرده و فرزندان آنها به دلیل دسترسی محدود به غذا در معرض خطرات سلامتی، سو تغذیه و کاهش وزن قابل توجهی قرار دارند.
همچنین نوار غزه در حال حاضر فاقد واکسیناسیون لازم برای نوزادان است و طبق تحقیقات انجام شده دهها زن شیرده در چادرها یا زیر بمباران توانایی شیر دادن به فرزندان خود را ندارند و این درحالی است که حتی شیرخشک نیز برای نوزادان یافت نمیشود.
برآوردهای صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نشان میدهد که ۲۰ هزار نوزاد یک روزه تا ۶ ماهه در نوار غزه نیاز مبرم به شیرخشک دارند. زنان و نوزادان و کودکان خردسال بیشترین آسیب را از حملههای اشغالگران دیدهاند و پوشک و شیرخشک یا یافت نمیشود یا قیمت آن به اندازهای زیاد است که بسیاری توان خرید ندارند.
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