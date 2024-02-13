بانک تجارت در مسیر پیشرفت و سودآوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، این بانک در طلوع چهل و ششمین بهار انقلاب اسلامی در قالب گزارش عملکرد ۹ ماهه در سایت کدال، ابعاد جدیدی از فعالیت‌های خود را به نمایش گذاشت که در گزارش زیر به آن پرداخته شده است.

صنعت بانکداری ایران به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور همواره نقش بی‌بدیلی را در توسعه و پیشرفت صنایع مختلف و اجرای طرح‌های عمرانی خرد و کلان بر عهده‌داشته‌اند. تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و زنجیره‌های ارزش صنایع مختلف در کنار خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه از جمله کارکردهای عملیاتی بانک‌ها به شمار می‌رود.

بانک تجارت به‌عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با کسب رتبه نخست در نسبت سودآوری و فعالیت‌های ارزی میان بانک‌های کشور و رتبه دومین بانک بزرگ بورسی در شاخص‌های «مانده کل سپرده‌های ریالی و ارزی»، «مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ریالی»، «درآمدهای کارمزدی»، «کل تسهیلات اعطایی ریالی و ارزی» و «مجموع درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها»، عملکردی قابل اعتنا از خود به جای گذاشته است.

رشد ۲۵۳ درصدی سود خالص بانک تجارت

حاصل فعالیت‌های مجموعه بزرگ بانک تجارت در دوره ۹ ماهه سال جاری ثبت سود عملیاتی ۶۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه ۴۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد و با اعمال کسورات معمول، سود خالص فصل‌های بهار، تابستان و پاییز "وتجارت" بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیر ۲۵۳ درصدی داشته باشد.

"وتجارت" در مقطع مورد اشاره موفق به ثبت ۱۵۹ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال سود انباشته شده و ۲۹۶ ریال سود برای هر سهم محقق ساخت و در شرایطی است که این شاخص در دوره مشابه سال گذشته، ۸۳ ریال بود.

رشد ۹۱ درصدی مانده تعهدات ضمانتنامه‌های ریالی، ۸۰ درصدی کارمزد تعهدات ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی، ۷۱ درصدی نسبت کفایت ذخایر و ۷۲ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی در پایان آذر ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل در کنار حفظ و تثبیت جایگاه نخست در مانده کل تعهدات اعتبارات اسنادی داخلی در بین بانک‌های بزرگ تجاری از دیگر ابعاد برجسته‌ی فعالیت بانک تجارت تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ بوده‌است.

بهترین بانک در ارائه خدمات ارزی

بانک تجارت به‌عنوان حامی صنایع تولیدی کشور همچون سال‌های گذشته حمایت‌های گسترده‌ای را از فعالان این عرصه به عمل آورده که حاصل آن در حوزه صدور حواله‌های ارزی افزایش سهم بیش از ۲.۵ درصدی و دستیابی به سهم ۱۷.۵۵ درصدی از بازار شبکه بانکی کشور در این زمینه بود تا در این حوزه هم رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. با این حساب، بانک تجارت در ۱۰ ماهه نخست سال جاری توانست، با سهم ۱۷.۵۹ درصدی از مجموع فعالیت‌های ارزی بابت واردات کالا و خدمات به کشور، تجربه قرار گرفتن در جایگاه نخست در میان شبکه بانکی کشور را تکرار کند.

کاهش ۲۷ درصدی مطالبات از دولت

مطالبات معوق از جمله مطالبات از دولت همواره جزو گرانیگاه‌های مهم صورت‌های مالی بانک‌ها به‌شمار می‌رود و بانک‌ها همواره در تلاش هستند تا به هر شکل ممکن این دارایی‌های منجمد خود را به چرخه‌ی تسهیلات بازگردانند. بانک تجارت در بازه ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ توانست با اقدامات مؤثر با ۲۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بهبود چشمگیری را در این زمینه به ثبت رساند.

نگاه همه جانبه به بخش‌های مختلف اقتصاد

عملیات توسعه بازار و گسترش خدمات در لایه‌های کسب‌وکاری اقتصاد کشور در سال‌های اخیر همواره جزو برنامه‌های بانک تجارت بوده است. این بانک در سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با انعقاد ۷۸ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با شرکت‌ها و مشتریان بزرگ و تمرکز بر بهبود جایگاه رقابتی خود در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید و همچنین ترویج سبک زندگی اعتباری و دیجیتال از طریق ایجاد و توسعه محصولات اعتباری و غیرحضوری اقدامات گسترده‌ای را در این زمینه داشته است.

اخذ مجوز ثبت ۸۰ هزار میلیارد ریال دستور پرداخت در سامانه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) از بانک مرکزی، طراحی خدمات منحصر به فرد در حوزه محصولات اعتباری اشخاص از جمله کالانو و پلتفرم باجت BNPL و طراحی خدماتی همچون کارنووام، بسته اکووام، تأمین مالی ارزان قیمت شامل محصولات حامی، تسهیل فوری قلک، کالانو، مساعده سازمانی، بسته ارزش ارزنده و توریست کارت از دیگر اقدامات بانک تجارت در این مقطع زمانی بوده است.

عملیات بانکداری غیرحضوری و استفاده از راهکارهای نوین احراز هویت و ارائه خدمت از دیگر مواردی است که بانک تجارت به ویژه در سال جاری به آن پرداخته است. طراحی راهکار اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج غیرحضوری، تسهیلات در بستر بانکداری باز، افتتاح حساب غیرحضوری کوتاه‌مدت قرض‌الحسنه و بلندمدت جاری، مرابحه شخصی غیرحضوری، خدمات کارت، صدور اولیه و صدور مجدد کارت آنلاین و خدمات رمز، چک سفته و برات الکترونیکی و سرویس پرداخت در کنار طراحی محصولات و خدمات مبتنی بر تأمین مالی زنجیره تأمین در بستر پلتفرم SCF در این چارچوب به شمار می‌رود.

اعطای ۱۶۵ هزار میلیارد ریال وام ازدواج به جوانان ایرانی

بانک تجارت در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود در بازه ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۸۰ هزار و ۷۱۳ فقره وام ازدواج جمعاً به مبلغ بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. این بانک همچنین در بازه زمانی مذکور در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب ۶۱ هزار و ۸۳ فقره بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری، ودیعه مسکن فرزندآوری و تسهیلات قانون حمایت از جوانی جمعیت اعطا کرده است.

حمایت از اقشار کمتر برخوردار و کم‌توان جامعه، در قالب مسئولیت‌های اجتماعی همواره جزو برنامه‌های بانک تجارت به شمار می‌رود. این بانک تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزار و ۲۹۶ فقره تسهیلات اشتغالزایی جمعاً به مبلغ بیش از ۱۷ هزار ۲۱ میلیارد ریال به معرفی‌شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از این اقشار حمایت کرده است.

اجرای سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسکن و در قالب اقدام ملی جهش مسکن یکی دیگر از اقدامات بانک تجارت در قالب مسئولیت‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود. این بانک در قالب اقدام طرح جهش مسکن تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ با اعطای ۴۷ هزار و ۳۹۴ فقره تسهیلات جمعاً به مبلغ بیش از ۵۷ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال تسهیلات از این صنعت مهم و راهبردی کشور حمایت به عمل آورد. این بانک در همین بازه زمانی با پرداخت ۲۰ هزار و ۸۵۰ فقره تسهیلات مسکن روستایی جمعاً به مبلغ ۳۲ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال در این حوزه خدمت‌رسانی کرده است.

تسهیلات اعطایی به معرفی‌شدگان سامانه سامد (سفرهای ریاست محترم جمهوری اسلامی) از دیگر اقداماتی است که بانک تجارت در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود به آنها عمل می‌کند. این بانک تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ با اعطای جمعاً بیش از ۲,۳۱۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در قالب ۱۵ هزار و ۴۴۸ فقره به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.

دانش بنیان‌ها زیر چتر تجارت

سهم شرکت‌های دانش بنیان از اقتصاد کشورها امروزه به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در شناخت میزان توسعه یافتگی آنها به شمار می‌رود. بانک تجارت با این نگرش و در پی انعقاد تفاهمنامه‌های استراتژیک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت‌های گسترده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان به عمل آورده و در این راستا در ۹ ماهه سال جاری در قالب ۷۱۴ فقره بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت‌ها پرداخت کرده است.

بر همین اساس در رویداد معرفی دستاوردهای شبکه بانکی در تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، از حضور فعال و نگاه ویژه مدیرعامل بانک تجارت در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تقدیر شد.

کسب تندیس زرین چهاردهمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران بر اساس شاخص‌های تخصصی مالی، دریافت تندیس محصول برتر بانکی و مالی در نهمین رویداد تراکنش ایران، تأمین مالی خرید هزار اتوبوس توسط بانک تجارت با هدف رفاه شهروندان تهرانی و انعقاد ۳۳ هزار و ۳۶۵ واحد قرارداد در حوزه اعطای تسهیلات طرح ملی جهش تولید مسکن از دیگر اقدمات بانک تجارت در سال جاری بوده است.