به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از سیسیون، شرکت سیسیون از پلتفرم رباتیکی جدید خود به نام Fi0 همراه با سه دستگاه دستکاری زیستتقلیدی (Biomimetic Manipulators) از سری FEAGINE A شامل A01، A02 و A03 رونمایی کرد؛ پلتفرمی که به محققان و توسعهدهندگان امکان میدهد رباتهایی با طول، تعداد بخشها و درجات آزادی حرکتی متفاوت طراحی کنند.
Fi0 نخستین نسل از مدل پایه این شرکت برای ساخت رباتهایی با بدنهای متنوع به شمار میرود. سه دستکاریکننده زیستتقلیدی نیز با تفاوت در تعداد بخشها، دامنه حرکتی و ظرفیت حمل بار، امکان ایجاد طیف گستردهای از پیکربندیهای فیزیکی را فراهم میکنند.
شرکت با استفاده از این تجهیزات میتواند بدنه ربات را متناسب با نیاز کاربر طراحی و پیکربندی کند. ارائه Fi0 در همین راستا پرسش مهمی را مطرح میکند: اگر بدن یک ربات تغییر کند، آیا هوشی که تاکنون به دست آورده است همچنان میتواند عملکرد خود را حفظ کند؟
مدلهای A01، A02 و A03 رباتهای نرمبدنی هستند که از نظر طول، تعداد بخشها، درجات آزادی حرکتی و ظرفیت حمل بار با یکدیگر تفاوت دارند. هنگامی که این مدلها روی پلتفرم Fi0 قرار میگیرند، مجموعهای از پیکربندیهای فیزیکی متفاوت اما کنترلشده شکل میگیرد.
با تغییر بدن ربات، طول آن افزایش مییابد و تعداد بخشهای آن میتواند چند برابر شود. در چنین شرایطی، مدل هوش مصنوعی باید تشخیص دهد کدام ویژگیهای دریافتی به وظیفه و محیط پیرامون مربوط است و کدام ویژگیها صرفاً ناشی از ساختار فیزیکی بدن ربات هستند.
این رویکرد بر این ایده استوار است که سختافزار و مدل هوش مصنوعی در تعامل با یکدیگر تکامل پیدا میکنند؛ مفهومی که شرکت از آن با عنوان «هوش تجسمیافته نرم» یاد میکند.
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