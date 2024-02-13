به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عصر امروز برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تشکیل جلسه می‌دهد.

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در ۱۰ جلسه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه شورای نگهبان روز گذشته نظر خود درباره مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس ارسال کرد، امروز کمیسیون تلفیق ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده را بررسی و رفع خواهد کرد.

قرار است فردا (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه) گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.