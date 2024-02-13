قیمت سکه و طلا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۶۰.۲۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶میلیون و ۱۳۶ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۲.۴۸۶.۰۰۰
|۶.۱۳۵.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۹.۸۹۰.۰۰۰
|۳.۵۳۹.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۰۰۰.۰۰۰
|۴.۸۲۷.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۱۰۰.۰۰۰
|۴.۵۱۱.۰۰۰
|سکه گرمی
|۵.۸۰۰.۰۰۰
|۲.۵۵۷.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۷۶۰.۲۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۶۷۹.۰۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۷۲۲.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۱.۹۵۴.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۲۵ دلار و ۸۸ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۵ دلار و ۸۸ سنت است.
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