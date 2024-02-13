قیمت سکه و طلا ۲۴ بهمن ۱۴۰۲/ هر گرم طلا ۲.۷۶۰.۲۰۰ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶میلیون و ۱۳۶ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۲.۴۸۶.۰۰۰ ۶.۱۳۵.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۹.۸۹۰.۰۰۰ ۳.۵۳۹.۰۰۰ نیم سکه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۸۲۷.۰۰۰ ربع سکه ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۵۱۱.۰۰۰ سکه گرمی ۵.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۵۵۷.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۷۶۰.۲۰۰ ۲۴ عیار ۳.۶۷۹.۰۰۰ طلای دست دوم ۲.۷۲۲.۰۰۰ مثقال طلا ۱۱.۹۵۴.۰۰۰ انس طلا ۲۰۲۵ دلار و ۸۸ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۵ دلار و ۸۸ سنت است.