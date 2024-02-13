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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

قدردانی سپاه ثارالله از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

قدردانی سپاه ثارالله از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

کرمان - سپاه ثارالله استان کرمان در بیانیه ای به مناسبت روز پاسدار از مردم استان کرمان بابت حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲بهمن قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: انتخاب سالروز ولادت حضرت امام حسین (علیه الاسلام) به عنوان روز پاسدار از اتفاقات مبارکی بود که با ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) صورت گرفت و سرآغازی شد برای گرامیداشت رشادتها و جانفشانی‌های فرزندان روح الله که با بذل خون خویش، فرهنگ مقاومت و جهاد را معنایی دیگر بخشیدند و ثابت کردند که دفاع از حق و عدالت و مظلومان عالم محدود به مرزهای جغرافیایی نمی‌شود.

امروز نقش بی‌بدیل و اثرگذار سپاه پاسداران در عرصه‌های ملی از اقتدار دفاعی و بازدارندگی کشور و حضور در آبادانی و سازندگی کشور و همراهی و کمک به مردم عزیز در بحران‌هایی همچون سیل، زلزله و پدیده اخیر پیشگیری از ویروس کرونا و محرومیت زدایی در اقصی نقاط کشور فراتر رفته و در عرصه‌های فراملی همچون محور مقاومت اسلامی به وضوح نمایان و درخشان است.

این شجره طیبه با گسترش سازمان و توسعه بسیج در کشور، افزایش توان دفاعی، دستیابی به تجهیزات پیشرفته و روزآمد در تمامی عرصه‌های موردنیاز، نقش سازنده و مؤثری در «بازدارندگی» و نیز مبارزه با تروریسم جهانی وابسته به استکبار، تأمین امنیت در منطقه و حمایت از جبهه مقاومت و مظلومان دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تجارب و توانمندی‌های راهبردی و سرنوشت‌ساز خود برخورداری از توان فزاینده دفاعی و ظرفیت‌های مدیریت جهادی و تحول گرا و به مدد هوشمندی و هوشیاری همه جانبه خود با تبعیت محض از فرامین و منویات ولی فقیه زمان مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و ادامه راه شهدا بویژه سیدالشهدای مقاومت سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و آرمان‌ها، ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی آماده هرگونه جانفشانی بوده و به فضل خداوند اجازه نخواهد داد خیمه گاه انقلاب از سوی جبهه معاندین نظام مورد تهدید و تعرض قرار گیرد.

سپاه ثارالله استان کرمان ضمن تشکر بابت حضور حماسی، معنادار و بی سابقه مردم غیور ایران اسلامی و دیار سردار دل‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه که تمام توطئه‌های دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را خنثی کرد و گرامیداشت این اعیاد خجسته، فرارسیدن فرخنده روز پاسدار و جانباز را به همه پاسداران و جانبازان گران‌قدر انقلاب اسلامی به‌ویژه فرماندهان و کارکنان فداکار سپاه و جانبازان و ایثارگران معزز استان کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق همگی آن‌ها را در راه دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و در پرتو انوار قدسی و تابناک بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند منان مسألت می‌نماید

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان

کد مطلب 6023199

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