قدردانی سپاه ثارالله از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: انتخاب سالروز ولادت حضرت امام حسین (علیه الاسلام) به عنوان روز پاسدار از اتفاقات مبارکی بود که با ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) صورت گرفت و سرآغازی شد برای گرامیداشت رشادتها و جانفشانی‌های فرزندان روح الله که با بذل خون خویش، فرهنگ مقاومت و جهاد را معنایی دیگر بخشیدند و ثابت کردند که دفاع از حق و عدالت و مظلومان عالم محدود به مرزهای جغرافیایی نمی‌شود.

امروز نقش بی‌بدیل و اثرگذار سپاه پاسداران در عرصه‌های ملی از اقتدار دفاعی و بازدارندگی کشور و حضور در آبادانی و سازندگی کشور و همراهی و کمک به مردم عزیز در بحران‌هایی همچون سیل، زلزله و پدیده اخیر پیشگیری از ویروس کرونا و محرومیت زدایی در اقصی نقاط کشور فراتر رفته و در عرصه‌های فراملی همچون محور مقاومت اسلامی به وضوح نمایان و درخشان است.

این شجره طیبه با گسترش سازمان و توسعه بسیج در کشور، افزایش توان دفاعی، دستیابی به تجهیزات پیشرفته و روزآمد در تمامی عرصه‌های موردنیاز، نقش سازنده و مؤثری در «بازدارندگی» و نیز مبارزه با تروریسم جهانی وابسته به استکبار، تأمین امنیت در منطقه و حمایت از جبهه مقاومت و مظلومان دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تجارب و توانمندی‌های راهبردی و سرنوشت‌ساز خود برخورداری از توان فزاینده دفاعی و ظرفیت‌های مدیریت جهادی و تحول گرا و به مدد هوشمندی و هوشیاری همه جانبه خود با تبعیت محض از فرامین و منویات ولی فقیه زمان مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و ادامه راه شهدا بویژه سیدالشهدای مقاومت سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و آرمان‌ها، ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی آماده هرگونه جانفشانی بوده و به فضل خداوند اجازه نخواهد داد خیمه گاه انقلاب از سوی جبهه معاندین نظام مورد تهدید و تعرض قرار گیرد.

سپاه ثارالله استان کرمان ضمن تشکر بابت حضور حماسی، معنادار و بی سابقه مردم غیور ایران اسلامی و دیار سردار دل‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه که تمام توطئه‌های دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را خنثی کرد و گرامیداشت این اعیاد خجسته، فرارسیدن فرخنده روز پاسدار و جانباز را به همه پاسداران و جانبازان گران‌قدر انقلاب اسلامی به‌ویژه فرماندهان و کارکنان فداکار سپاه و جانبازان و ایثارگران معزز استان کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق همگی آن‌ها را در راه دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و در پرتو انوار قدسی و تابناک بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از درگاه خداوند منان مسألت می‌نماید

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان