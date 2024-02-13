به گزارش خبرگزار مهر، دیدار صمیمانه فرماندهان و مسؤولان عالی امروز و دیروز سپاه همزمان با سالروز میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار در نشست شکوه پاسداری در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد و آنان بر عزم و اراده مقدس خود برای حضور در پاسخ به نیازهای انقلاب و میهن اسلامی و کمک به رفع مشکلات جاری در صحنه اقتصاد و معیشت مردم تاکید کردند.
در این دیدار که سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر محسن رضایی و سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی فرماندهان کل پیشین سپاه، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار سرتیپ پاسدار محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس و جمعی دیگر از فرماندهان و مسؤولان عالی دیروز و امروز سپاه حضور داشتند، سرلشکر سلامی با تبریک فرا رسیدن سوم شعبان، سالروز میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار و پاسداشت ایام فرخنده دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خدا را شاکر هستیم که پس از ۴۵ سال، این ملت از فرازهای سخت و تکرار نشدنی تاریخ، از فتنههای پیچیده، مرموز و بزرگ، از میان طوفان وحشتناک عملیاتهای رسانهای و روانی، از درون جنگهای اطلاعاتی، از میانه ارعابهای نظامی، از درون ترورها و گاهی قتل عامها، از میانه تحریم و از فضای تهاجم فرهنگی عبور کرد. ملت عزیز ایران با حضور بسیار شکوهمند، اقتدار آفرین و تمام کننده در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، اعتبار و افتخار دیگر به مجموعه افتخارات نظام افزود.
وی ادامه داد: شاید تصور جهانی این بود که در پی امواج سخت، مردم با این شکوه ۲۲ بهمن در میدان حاضر نشوند. این ۲۲ بهمن ماه تنها گرامیداشت ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ نیست، بلکه نقطه آغاز مجددی است. هر کدام یک ۲۲ بهمن مستقل، نقطه عزیمت جدید، شکوه جدید و یک انفجار نور جدیدی است بر انقلاب اسلامی که قضاوت همگان را در مورد ثبات و استحکام استوانههای عظیم این نظام نشان میدهد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: حضور شکوهمند مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی جای سپاس گذاری دارد که با وجود تمرکز دشمنان بر ملت ایران، منظومههای ماهوارهای استارلینک، شبکههای خبررسانی جهانی، رسانههای سخن پراکن، همه مقامات سیاسی، همه رسانهها مانند سالهای گذشته روی مردم متمرکز شدند و هر قدر زمان میگذرد حجم و شدت این تمرکز فراتر از طاقت انسانها میشود اما به فضل الهی دیروز ملت ایران نشان داد که هر قدر دشمن متمرکز شود و مردم این آرایش و ائتلاف جهانی و این زنجیره به هم پیوسته دشمنیها را ببینند به جای ترسیدن، مصداق این آیه شریفه میشوند که «وَلَمَّا رَأَی الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا» یعنی فقط بر ایمان و تسلیمشان افزوده میشود که جای حمد و سپاس از خداوند متعال دارد که بر قلوب ملت ایران این همه اطمینان، استحکام و قوت القا کرده و هر قدر دشمن رعب آفرینی میکند مردم ما آرام تر هستند و در صحنه حاضر هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به فرماندهان حاضر در این نشست، اظهار کرد: همه کسانی که در این محل حضور دارند، مؤسس و بنیانگذار یک شجره ریشهدار، عمیق و طیبه به نام سپاه هستند که با عنایتهای حضرت امام خمینی (ره) به مثابه یک نهال در عمق احساس و ایمان مردم کاشته شد و با هدایتهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دوران پیچیدهترین، پرشدتترین، مکارانهترین و مرموزترین توطئهها راه خودش را باز کرده است. امروز سپاه مفتخر است که پس از ۴۵ سال و با این همه فتنه از این انقلاب شکوهمند حفاظت کرده و این کاروان بزرگ انقلاب در حال طی کردن و فتح قلههای جدید است.
سرلشکر سلامی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب در وصف سپاه فرمودند، سپاه مصداق این آیه شریفه است که «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ» یعنی سپاه مانند مسجدی است که از ابتدا بر بنای تقوا خلق شده است، سازندگان این سرشت، خلقت و بنای عظیم شما بودید و کسانی که در بین ما نیستند. شهیدان و فرماندهان بزرگی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، حاج احمد کاظمی، ابراهیم همت، شهید بروجردی و … که جزو فرماندهان اسطورهای و تکرار نشدنی تاریخ اسلام بودند. اینها ادبیات جنگ را نه از درون کتابها بلکه از عمق ایمانشان توانستند کشف و خلق کنند.
وی تاکید کرد: ما در جنگ متوجه شدیم که ایمان وسعت فکر میبخشد، ابتکار و قدرت طراحی ایجاد میکند، ذهنها را قوی میسازد، آنچه که در جنگ طراحی میشد محصول ایمان بود و شما فرماندهان عزیز واقعاً نمایهها و استوانههای مستحکم این ایمان بودید که به ما یاد دادید، چگونه باید ایستاد، به مانند درسی که از عاشورا باید آموخت که حتی وقتی که در اقلیت هستیم، مقاومت و پایداری کنیم.
سرلشکر سلامی افزود: اینکه ولادت امام حسین (ع) پیشوای آزادگی، حریت، شکوه جهاد و شهادت، روز «پاسدار» نامیده شده، به همین دلیل است که امام حسین (ع) نشان داد که حتی در قلیلترین تعداد و سختترین شرایط نمیشود میدان جهاد را ترک کرد و این درسی بوده که سپاه آن را فرا گرفته و تا امروز هم به آن وفادار بوده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه خداوند متعال سپاه را در بحرانها رشد داد، گفت: سپاه در خارج از میدان رشد نکرد، بلکه هر وقت سپاه قدرت افزایی کرد در جنگ، درگیری و نبرد بود. وقتی جنگها و چالشها به ما تحمیل میشد، در وهله نخست فراتر از ظرفیت سپاه بود. به عنوان مثال جنگ هشت ساله با آن عظمت و مقیاس جهانی که سپاه با امکانات اولیه در مقابل آن ایستاد اما وقتی از جنگ خارج شد، متفاوت و وسیعتر از بحران بود و سپاه بزرگتر و قویتر شده بود. این بحرانها ادامه پیدا کرد، سپاه رشد کرد، قامت سپاه کامل شد و تکامل یافت.
سرلشکر سلامی با بیان اینکه دشمن از هر مسیری که بخواهد وارد شود، سپاه و بسیج به اذن الهی راه را بر او بسته است، تاکید کرد: امروز به سپاهی رسیدیم که اگر در میدان جنگ نظامی باشد، با اعتماد به خداوند متعال، مطمئن هستیم، پیروز خواهیم شد. اگر جنگ سایبری باشد در آن دشمن را شکست میدهیم چرا که تجربه آن را داریم. اگر جنگ کشتیها باشد و کشتیهای ما را بزنند، حتماً به همان تعداد و حتی بیشتر از آنها میزنیم. اگر جنگ به میدانهای بیرونی کشیده شود، سپاه قدرت ساخت قدرت در بیرون را دارد. اگر دشمن به فتنه جهانی برای ما مانند سال ۱۴۰۱ بیاندیشد ما در میانه آن فتنه، بر او غلبه میکنیم. اگر دشمن بخواهد فقر را به تحمیل کند، ما در میدان محرومیت زدایی حاضر میشویم و دستان دشمن را میبندیم. این همان سپاهی است که شما بنیانگذار آن بودید و در میانه جنگ و بعد از جنگ آن را ساختید.
وی تصریح کرد: پاسداران امروز با پاسداران نسل اولیه تفاوتی ندارند، به همان اندازه وفادار، شهادت طلب، شجاع، متفکر و مدبر هستند و معجزه میکنند. یعنی هر جایی این نظام با مشکلی مانند سیل، زلزله، بارش برف و بلایای طبیعی و عرصههای نیاز مواجه شود، پاسداران به داد مردم میرسند. من دیدم که پاسداران مانند گونی شن در مقابل سیل در سوسنگرد ایستادند که آب وارد خانه و زندگی مردم نشود. شبانه روز کار کردند. من سرهنگها و سردارانی را در بشاگرد دیدم که در خانههای مردم فرش میشستند. اینها به برکت میراث ماندگاری است که شما عزیزان برای سپاه به جا گذاشتید.
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