برگزاری رویداد فرهنگی در حوزه پویانمایی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدینی، پیش از ظهر امروز سه شنبه در بدو ورود به زاهدان در فرودگاه بین المللی شهدای زاهدان با بیان این مطلب که بزرگترین حادثه فرهنگی کشور در حوزه پویا نمایی در سیستان وبلوچستان رخ می‌دهد، ابراز امیدواری کرد: سومین جشنواره پویانمایی ونمایش های عروسکی که در زاهدان برگزار می‌شود، موجب تقویت دانش پویا نمایی شود.

وی از دیگر اهداف جشنواره تقویت افزایش ارتباطات میان گروههای پویانمایی درسراسر کشور برشمرد و با اشاره به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف پویانمایی و نمایش‌های عروسکی، اظهار کرد: بهره مندی همکاران و دانشجویان و دانش آموزان از این ظرفیت‌ها می‌تواند تکمیل کننده زنجیره سومین جشنواره پویانمایی باشد و منجر به نهضت تولید پویا نمایی در کشور باشد.

شایان ذکر است سومین جشنواره پویانمایی و نمایش‌های عروسکی امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در محل تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح و پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه به کار خود پایان خواهد داد.